Порошенко – Зеленскому о плане "А" по Донбассу: видосиками войну не выигрывают

Пятый президент Украины Петр Порошенко в эксклюзивном интервью Сергею Высоцкому на телеканале "Эспрессо" рассказал о том, что значит быть Верховным Главнокомандующим страны, которая сдерживает российскую агрессию, и почему не сработал "план А" президента Украины Владимира Зеленского.

Интервью было опубликовано на Youtube-канале Espreso.tv

"Что значит быть Верховным Главнокомандующим? Огромную ответственность. Это тот крест, который ты свалил себе на плечи и должен его нести. Это принятие тяжелых, мгновенных и хорошо скоординированных решений. Это не видосики. Видосиками войну не выиграют", – подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что попытки нынешней власти умиротворить президента РФ Владимира Путина – это бесполезное занятие.

"Путин за 20 лет пребывания у власти – и он собирается там еще пробыть – очень много повидал. Это ужасная ошибка – недооценивать противника, лидера страны – агрессора, который сидит перед тобой", – считает пятый президент.

"Сколько мы заложников ждем, уже год? У нас 9 декабря было написано, что если не будет прекращение огня, если не будет освобождения заложников, если не будет реализации Минска, то будет план "Б". У нас осталось несколько дней плану "Б", – напомнил Порошенко.

Лидер оппозиции предостерег, что Украина постепенно теряет доверие международных партнеров.

"Как можно было представить "План Зеленского-Кравчука", абсолютно неукраинский, без того, чтобы не посоветоваться с нашими партнерами по "нормандскому форматау "и США? Если есть доверие, тогда вы должны держать коалицию. Отказаться наконец от бессмысленных шагов, которые оправдывают Россию как агрессора, когда вы идете на прямой диалог с "населением Донецка и Луганска", – отметил пятый президент.

Порошенко убежден, что нужно немедленно возвращаться к идее международной миротворческой миссии на Донбассе.

"Ни разу не был за два года поднят вопрос о миротворцах. Мы уже фактически вышли на формулу, когда все стороны приняли необходимость решения Совета Безопасности ООН по использованию миротворцев. Эти миротворцы должны были стать на границе и обеспечить реализацию минских договоренностей. В день выборов их должны были заменить украинские пограничники", – напомнил Порошенко.

"Вы увидели год назад Путина, вы заглянули ему в глаза. А что было улучшено кроме того, что были сданы переговорные позиции? Взамен мы не получили ничего", – констатировал Порошенко.

"Но разве я радуюсь этому? Точно нет. Мы с самого начала предложили, что мы готовы подставить плечо, поделиться опытом. Мы готовы сформировать, выстроить вертикаль принятия внешнеполитических решений. Нет, там царит хаос. Хаос в армии, во внешней политике, во внутренней политике, в экономической политике. Хаос в противодействии коронавирусу, хаос с конституционным кризисом. Украина уже не выдержит таких испытаний", – предостерег лидер "Европейской Солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко напомнил, что в 2014 году украинская армия оказалась один на один против российской агрессии без оружия, нормального обеспечения, разворованная и разрушенная.