Порошенко – Зеленскому: это уже агония, Уманский рассказал о вашем "Великом крадівництві"

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о "возврате украденных денег в бюджет".

Политик в Telegram написал, что у главы государство, похоже, "агония".

"Это уже агония, Владимир Александрович. А про "вернуть украденное с бюджета", тут вы абсолютно правы. Ваш министр Уманский как раз сегодня рассказал о вашем "Великом крадівництві"", – отметил лидер "ЕС" и пятый президент Украины.

Ранее Зеленский в своем видеообращении посоветовал Порошенко копить средства на выплаты штрафов.

"Надо будет 100 штрафов выписать – выпишем 100 штрафов. Будем возвращать в бюджет все, что вы украли в предыдущие годы", – сказал глава государства.

В свою очередь нардеп из "ЕС" Владимир Арьев на своей странице в Facebook припомнил Зеленскому работающий в карантин ресторан "Велюр" и его посещение кафе в Хмельницком.

"У него теперь рушится экономика, наступает крах государственных финансов, у него из-за COVID-19 накрывается система здравоохранения, так как полгода только воровали и воровали на "Большом строительстве" вместо покупать и покупать оборудование для больниц и готовиться ко второй волне", – возмутился он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 ноября советник председателя Офиса президента Игорь Уманский, который написал заявление об отставке, рассказал о махинациях со строительством дорог за счет COVID-фонда. По его словам, этим уже занимаются сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что ранее журналисты засняли, как в ресторан "Велюр" в Киеве, который принадлежит "слуге народа" Николаю Тищенко, приезжали политики и представители олигархов, а само заведение работало во время карантина.

Также ранее Зеленский посетил кафе в Хмельницком и попил там кофе вместе с чиновниками, несмотря на то, что заведениям общественного питания еще не разрешали работать.