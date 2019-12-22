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22 декабря • обновлено в 21:48
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Порошенко предупредил об опасности новых газовых договоренностей с Путиным

4.7т
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Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что соглашения о поставках газа из РФ на украинский рынок являются политическими.

Об этом Порошенко заявил в эфире телеканала "Украина". "Мы сегодня получили сообщение и от украинских СМИ -"Интерфакс","Лига", и от российских -"Эхо Москвы" и другие, о том, что уже пять украинских компаний заключили соглашения на прямые поставки газа из РФ на украинский рынок", - сказал он.

Порошенко предупредил об опасности новых газовых договоренностей с Путиным

"Причем, хочу подчеркнуть, что это не коммерческие контракты. Эти контракты - политические. Путин своей пятой колонне продает газ со значительной скидкой для того, чтобы от сверхприбылей на газовом рынке Украины финансировались эти политические партии, и для подрыва основ государственности Украины ", - убежден политик.

"Безусловно, это вопрос национальной безопасности. И наша политическая сила будет этого требовать - немедленного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введение санкций против прямых поставок газа из РФ ", - заявил лидер" Европейской Солидарности ".

"Это газовая игла. И, к сожалению, мы можем сказать, что это является результатом тайных переговоров, которые состоялись в Париже. Мы пересекли в этом смысле те "красные линии", о которых очень громко предупреждали люди накануне Парижа ", - сказал Петр Порошенко.

Он также добавил, что хотел бы предостеречь от снисходительного восприятия сути договоренностей по транзиту газа. "Якобы наша газотранспортная система останется на ходу, не заржавеет, Европа останется с газом, Украина останется игроком", - отметил он.

Петр Порошенко отметил, что доходов от транспортировки 40 млрд куб. метров газа, о которых договорились, украинская сторона не получит, потому что это фактически уровень безубыточности.

"Но ситуация намного хуже и намного сложнее", - подчеркнул пятый Президент Украины.

"В Украине в начале газовых переговоров были абсолютно все козыри: теплая зима; переполненные хранилища газа. Буквально в день подписания соглашения вступали в действие санкции Соединенных Штатов Америки против строительства "Северного потока-2", зупииняючы строительство. И это уже было решение компаний-подрядчиков, строительство будет остановлено ", - пояснил он.

Порошенко также напомнил, что были арестованы и начиная с 1 января взимались бы дивиденды, которые выплачивал "Газпром" в нескольких юрисдикциях - Великобритании, Нидерландах, Швейцарии. "Деньги" Газпрома "были бы автоматически перечислены в НАК" Нафтогаз-Украина ". Те же почти 3 млрд долларов ", - добавил он.

"К чему мы пришли в конце концов? Мы не зафиксировали, что поставки газа осуществляется по европейским правилам. Последние пять лет четко вся Украина стояла на этих позициях ", - отметил он.

Петр Порошенко отметил: "С какого-то перепугу мы отказались от дальнейших исков против"Газпрома". Вы можете делать что угодно, но если мы до 2017 года выиграли 3 млрд долларов, то с 2017 года по 2019 год - те же аргументы и те же юридические последствия. Речь идет о миллиардах долларов, которые дополнительно должны поступить НАК "Нафтогаз".

Он отметил, что в соседней Польше происходила подобная ситуация, и там чиновники сделали такой же шаг, отказавшись от исков к "Газпрому". "В конце концов они оказались в тюрьме. Я твердо убежден, что такая же судьба может ожидать и тех, кто сейчас будет играть на поле "Газпрома", - сказал он.

"Подчеркиваю, что если вы один раз отказались от данного иска по правилам Стокгольмского арбитража - вы не имеете права возвращаться к ним", - констатировал Петр Порошенко.

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Автор
Юрко Медянык
Персона
Петр Порошенко
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
залазь на фронтальный погрузчик ,ипун косоголовый,и аглы .
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Иванович Василий
Иванович Василий
Возможно, Порошенко прав, однако оценку здесь должны ставить юристы, подтверждающие слова Порошенко о том, что "если вы один раз отказались от данного иска по правилам Стокгольмского арбитража - вы не имеете права возвращаться к ним", либо - опровергающие это утверждение. Но если утверждение верно окажется - Порошенко тогда прав, что высокие издержки отказа - несопоставимы с мизерной выгодой.
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Чан Джеки
Чан Джеки
ЕНТИРИСНО УЗНАТЬ СИКОКО ПОЛУЧИЛ КО ОТ ЕТОГО .И Я ДУМАЮ ЧТО ЕГО ПРОЕКТЫ В ДНЕПРЕ ЕТО НА БАБКИ ПАРАШИ .ВРЕМЯ УСЕ РАССТАВИТЬ НА СВОИ МЕСТА И НЕОРИТЕ ЧТО ГОЛОКОСТ.ЕТО ОБРАТКА ОТ БОГА.
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