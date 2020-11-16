Порошенко заявил о победе кандидата от "ЕС" на выборах мэра в Украинке

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил о победе кандидата от его партии Александра Туренко во втором туре выборов мэра в Украинке Киевской области.

Поздравления ему пятый президент опубликовал в Telegram. Отметим, что окончательных официальных результатов повторного голосования еще нет, их должны объявить до 20 ноября включительно.

"Поздравляю Александра Туренко с победой во втором туре выборов в Украинцы на Киевщине! "Европейская солидарность" с ощутимым преимуществом победила кандидатку от партии власти. Благодарен избирателям, которые сделали сознательный выбор в пользу нашей партии", – написал Порошенко.

В то же время народный депутат Виктория Сюмар на своей странице в Facebook сообщила, что Туренко получил 2852 голоса, в то время, как его конкурентка от партии "Слуга народа" Оксана Кирилюк – 2450 голосов.

"Учитывая то, что 25 октября эти два кандидата набрали равное количество голосов, сейчас преимущество "Европейской cолидарности" более ощутима", – отметила Сюмар.

"На нескольких участках якобы нашли около 30 фальшивых бюллетеней за нашего кандидата, что нас сильно удивило. Достаточно очевидная технология конкурентов для того, чтобы иметь основания идти в суд. Думаю, это технология слабости, побеждать надо убедительно. И достойно признавать поражение", – убеждена Сюмар.

Виктория Сюмар / Facebook

Как известно, конкуренткой бывшего главы Обуховской и Бориспольской райгосадминистрации Туренко на местных выборах 25 октября была Оксана Кирилюк от "Слуги народа". Тогда они получили одинаковое количество голосов избирателей – по 17,4% (1233) и вышли во второй тур.

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