Порошенко заявил о победе кандидата от "ЕС" на выборах мэра в Украинке
Речь идет об экс-главе Обуховской и Бориспольской РГА Александра Туренко
Его конкуренткой была представительница от партии власти Оксана Кирилюк
В первом туре оба кандидата набрали одинаковое количество голосов избирателей
Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил о победе кандидата от его партии Александра Туренко во втором туре выборов мэра в Украинке Киевской области.
Поздравления ему пятый президент опубликовал в Telegram. Отметим, что окончательных официальных результатов повторного голосования еще нет, их должны объявить до 20 ноября включительно.
"Поздравляю Александра Туренко с победой во втором туре выборов в Украинцы на Киевщине! "Европейская солидарность" с ощутимым преимуществом победила кандидатку от партии власти. Благодарен избирателям, которые сделали сознательный выбор в пользу нашей партии", – написал Порошенко.
Как известно, конкуренткой бывшего главы Обуховской и Бориспольской райгосадминистрации Туренко на местных выборах 25 октября была Оксана Кирилюк от "Слуги народа". Тогда они получили одинаковое количество голосов избирателей – по 17,4% (1233) и вышли во второй тур.
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 ноября прошел второй тур выборов мэра в семи областях Украины.
Во время голосования был зафиксирован ряд нарушений на избирательных участках, в том числе и в Украинке Киевской области.
Кроме этого, в городе Украинка один из избирателей проголосовал за Трампа (Дональда, еще действующего президента США).