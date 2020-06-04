Эксперимент с новыми лицами провалился, за восемь месяцев чиновники, назначенные президентом Владимиром Зеленским, довели экономику до кризиса.

Соответствующее заявление с трибуны Верховной Рады сделал пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Так он отреагировал на обсуждение так называемой программы действий правительства в парламенте.

Петр Порошенко eurosolidarity.org

По мнению Порошенко, именно Зеленский несет всю ответственность за текущее состояние дел. Порошенко также обратился к руководству Верховной Рады с требованием предоставить подписные листы для выражения недоверия Кабинету министров.

"Семь месяцев назад в этом зале уже рассматривали программу деятельности правительства, но мало кто даже в этом зале вспомнит фамилию, кто докладывал тогда программу действий правительства. Потому что правительство сейчас – это лишь дымовая завеса, которая должна прикрыть реального хозяина, человека, который несет полную ответственность за ситуацию в стране. И фамилия этого человека – Владимир Зеленский. Он является премьер-министром, он является министром экономики, министром социальной политики, он является министром внутренних дел и он является генеральным прокурором Украины", – подчеркнул Порошенко.

Политик напомнил, что в мае прошлого года его команда передала страну с экономическим ростом 4,5% годовых и с полной казной денег.

"Уже в декабре они создали комитет спасения промышленности от самих себя. Восемь месяцев им хватило для того, чтобы довести ситуацию до текущего состояния. В этом зале звучали самокритичные слова президента. Я их цитирую: "Экономика брала разгон, споткнулась и рискует проехаться лицом по земле". Это слова Зеленского, когда рассматривалась программа", – напомнил Порошенко.

Пятый президент дал преемникам советы по первоочередных шагах для выведения страны из кризиса.

"Сейчас экономика на земле. И чтобы спасать экономику, рабочие места, чтобы защитить людей, действовать надо немедленно. Надо определить области, которые нуждаются в наибольшей поддержке. Надо защитить малый и средний бизнес с отсрочкой уплаты банковских процентов, отсрочкой уплаты налогов, пресечь коррупционные злоупотребления с НДС, прекратить коррупцию на таможне, прекратить кризис в энергетике. Прекратить разговоры и начинать наконец действовать", – призвал Порошенко.

Раскритиковал лидер "ЕС" и шаги действующей власти по привлечению инвестиций в Украину.

"Инвесторам нужны не няни. Инвесторам нужна надежная защита и выполнение обязательств государства. Надо немедленно пересмотреть закон №1210, и если это основа вашей налоговой политики, лучше не делать ничего. Я подчеркиваю и призываю президента обеспечить формирование профессионального технократического правительства. Обращаюсь к руководству Верховной Рады немедленно выдать нам подписные листы для сбора подписей о недоверии этому правительству", – отметил политик.

"Эксперимент с новыми лицами провалился. Украиной управлять – это не вечер юмора или конкурс красоты. Это высокоинтеллектуальное и высокопрофессиональное дело", – резюмировал Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Порошенко передал в Винницу 5000 ИФА-тестов на антитела к COVID-19 для медиков и учителей.