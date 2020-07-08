Порошенко заявил о фальсификации "дела" против него и потребовал допроса руководителя следственной группы ГБР

Пятый президент Украины Петр Поршенко заявил, что материалы уголовных производств в так называемых "делах" против него сфальсифицированы, и это делается по указанию Офиса президента и Генерального прокурора.

Об этом он заявил во время судебного заседания в Печерском суде 8 июля. Он отметил необходимость сделать перерыв в рассмотрении "дела".

"Сегодня в этом судебном заседании установлены факты фальсификации уголовного дела со стороны Офиса Генерального прокурора. Поэтому чрезвычайно важно – сейчас суд объявил перерыв для того, чтобы продолжить сбор доказательств по этому поводу", – сообщил Порошенко.

Он также рассказал, что руководитель следственной группы ДРБ Олег Корецкий, который возглавлял расследование, сообщил об отсутствии состава преступления и о том, что на него осуществлялось давление с целью продолжить политические преследования против Порошенко. Именно поэтому адвокаты лидера "ЕС" требуют вызвать Корецкого на судебное заседание в качестве свидетеля и засвидетельствовать факты политического преследования против пятого президента.

"Сегодня утром руководитель следственной группы, который весь год проводил во главе этой группы расследования 20 с лишним дел, принял несколько поцесуальних решений. Решение первое – закрытие некоторых дел как "трэша". Этот руководитель следственной группы заявил о давлении на него со стороны фактического руководителя ГБР господина Бабикова по делу Порошенко. И кто на него может давить? Мы твердо убеждены, что это давление может осуществляться по указанию Офиса президента Украины Зеленского, из Офиса Генерального прокурора и лично Генерального прокурора", – убежден Порошенко.

Он отметил, что его команда будет требовать немедленного создания временной следственной комиссии и привлечения преступников к ответственности.

"Это – борьба не за Порошенко, это наша борьба за Украину. Это наша борьба за демократию, за верховенство права, за движение в Европу. И это наша борьба за то, чтобы не дать этим преступникам превратить государство в Российскую Федерацию, присоединить Украину к России, осуществить мечту "пятой колонны", которая сейчас прорвалась к власти", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июля Печерский районный суд Киева собрался на очередное заседание с целью избрания меры пресечения Порошенко. В его поддержку под судом собрались тысячи людей.