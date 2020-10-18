Порошенко заявил, что "Слуга народа" взяла под контроль местную власть во Львове

Пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, якобы партия "Слуга народа" понимает, что не имеет никаких шансов на поддержку избирателей во Львове, поэтому пошла другим путем – взяла под контроль местные власти.

Об этом он сказал во время выступления перед многотысячным митингом в центре Львова передает сайт "ЕС". В частности, отметил, что городские власти в течение полутора лет не демонстрирует своей позиции относительно угроз реванша и капитуляции.

"Понимают, что победа во Львове их"слугам" не светит. И поэтому они пошли простым, но для Украины и Львова, опасным путем. Просто взяли под контроль местные власти и сделали ставку на нее", – считает политик.

Он подчеркнул, что на протяжении последнего времени украинцы не слышат голоса городской власти Львова относительно развития ситуации в Украине. В этом контексте Порошенко вспомнил "угрозу капитуляции, пророссийского реванша, засилье олигархов, свертывание реформ и разворот страны с проевропейского курса".

"Молчат. Ни слова критики. Вас не удивляет, что "слуги" выставили кандидата "ни рыба, ни мясо"? Не потому ли, что их настоящим кандидатом является совсем другой человек, который уже 14 лет руководит городом", – отметил лидер "ЕС".

По его словам, выборы на должность городского головы Львова – это поединок между Олегом Синюткой и Андреем Садовым.

"Олег Синютка – это развитие города, использование его потенциала и достойное представительство политических взглядов горожан. Это профессионализм, хозяйственность, честность, решение насущных проблем города и простых людей. Это защита львовян. Патриотизм, всеукраинский масштаб политической личности и поддержка всей "Европейской солидарности" – мощной проевропейской проукраинской политической силы и ее лучшей парламентской фракции, которая достойно представляет Украину, Галичину и Львовщину", – заявил Порошенко.

Он призвал всех обязательно прийти 25 октября на местные выборы.

"У нас есть все шансы, чтобы по местным выборам начался политический процесс освобождения Украины от "зеленой" власти дилетантов, популистов и капитулянтов. Для этого должны прежде всего укрепить проевропейские, государственные политические силы. И такой силой является "Европейская солидарность", – убежден политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, на митинге во Львове Петр Порошенко заявил, что Львовщина должна стать той точкой опоры, благодаря которой Украина вернется на евроинтеграционную дорогу.