Порошенко заявил, что агенты Кремля пытаются реализовать проект "Новороссия" в Украине

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что агенты российских спецслужб пытаются провести своих ставленников в местные органы власти и реализовать путинский проект "Новороссия".

Выступая в Сумах на областной партийной конференции лидер "Европейской Солидарности" отметил, что речь идет о народном депутате Андрее Деркаче, сообщается на сайте политсилы. Он также привел в пример публикацию американской газеты The Washington Post, где говорится и о нем.

"Это сенсационный материал о российском вмешательстве в американские выборы. Вы все помните, как вся пятая колонна Кремля в Украине и промосковские каналы несколько месяцев кормили вас лапшой с так называемыми "пленками". Для нас сразу было очевидно, что это не только московская попытка облить грязью Порошенко и нашу политическую силу. То – интрига Кремля с целью повлиять на выборы президента США, которые состоятся в ноябре", – отметил Порошенко.

Пятый президент, ссылаясь на издание и данные ЦРУ, отметил, что операцию по вмешательству в американские выборы возглавляет лично Путин.

"И в этом путинском сценарии активно участвует известный народный депутат, против которого еще в начале сентября Соединенные Штаты Америки ввели санкции. Его назвали "активным российским агентом, который поддерживал тесные связи с российскими спецслужбами"", – подчеркнул Порошенко.

Политик отметил, что сейчас Деркач пытается пробиться на уровень Сумского областного совета.

"Это депутат, избранный по Глуховскому округу. Выпускнику Высшей школы КГБ имени Дзержинского и этого мало. Потому что сейчас Деркач хочет прорваться к уровню областного совета Сумщины и городских советов региона", – пояснил Порошенко.

Он отметил, что попытки российской пятой колонны попасть в органы местного самоуправления являются прямой угрозой национальной безопасности Украины. По словам Порошенко, пророссийские партии маскируют своих кандидатов под сильных хозяйственников, но это не меняет их сути.

Лидер "ЕС" подчеркнул, что российский план следующий: дезинформировать людей, замаскировав свою агентуру; сформировать мощные фракции ОПЗЖ в областных советах и советах областных центров – от Сум и Харькова до Николаева и Одессы. "Это еще одна попытка реализовать сценарий "Новороссии", который мы, украинцы, наши воины в 2014-2015 году смогли остановить", – напомнил он.

Ранее OBOZREVATEL писал, что, по данным The Washington Post, президент России Владимир Путин и его окружение "направляют" российскую операцию по внешнему воздействию на вмешательство в президентские выборы 2020 году в США против бывшего вице-президента Джо Байдена.

Издание отмечает, что в спецоперации участвует украинский народный депутат Андрей Деркач, связанный с личным адвокатом президента США Дональда Трампа.