Порошенко защитил Меркель от критики Трампа – зарубежная пресса

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко опроверг критику Германии со стороны его преемника Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, которые в телефонном разговоре заявили, что Берлин не сделал достаточно для защиты Украины от России.

Как пишет зарубежное издание Рolitico, на своей странице в Twitter Порошенко заявил, что санкции, налагающие наказание на Россию за ее военную агрессию против Украины, были бы невозможны без помощи канцлера Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и его преемника Эммануэля Макрона.

"Поддержка, которую оказывал ЕС, была беспрецедентной", – цитирует Порошенко издание.

