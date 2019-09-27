Порошенко защитил Меркель от критики Трампа – зарубежная пресса

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко опроверг критику Германии со стороны его преемника Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, которые в телефонном разговоре заявили, что Берлин не сделал достаточно для защиты Украины от России.

Как пишет зарубежное издание Рolitico, на своей странице в Twitter Порошенко заявил, что санкции, налагающие наказание на Россию за ее военную агрессию против Украины, были бы невозможны без помощи канцлера Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и его преемника Эммануэля Макрона.

Петр Порошенко

"Поддержка, которую оказывал ЕС, была беспрецедентной", – цитирует Порошенко издание.

Support, which was provided by the EU, has been unprecedented. The EU sanctions would have been impossible without Angela Merkel, Francois Hollande, without @EmmanuelMacron, the successor of Francois Hollande as the President of France. Both countries represented the whole EU — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 сентября 2019 г.

Напомним, Белый дом обнародовал стенограмму телефонного звонка между Трампом и Зеленским, во время которого Трамп потребовал от Зеленского провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, а также заявил, что Германия "почти ничего не делает" для Украины, с чем президент Украины согласился.

Как писал OBOZREVATEL, Петр Порошенко на конференции в Польше заявил, что Украине необходимо сохранить двустороннюю поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки и Европейского союза. Он отметил, что все последние пять лет Украина получала беспрецедентную помощь от американских сенаторов и президентов, а также от стран-членов ЕС.

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