Закон о языке, принятый во время президентской каденции Петра Порошенко – взвешенный, сбалансированный, он обеспечивает широкую свободу гражданам Украины и не нуждается в ревизии.

Об этом пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" написал на своей странице в сети Facebook.

"Нам не все равно. А вам? Вы сами говорили "какая разница". Так учите украинский, уважайте его и чтите. И не лезьте вашими турбоклешнями к закону о языке!", – призвал Порошенко.

Порошенко призвал не ревизовать закон о языке

"Он взвешенный, сбалансированный, он защищает государственный язык и оставляет широкий простор свободы для граждан Украины, которым удобнее общаться на других языках. Наша команда очень деликатно урегулировала этот вопрос. Нет никаких оснований и необходимости, чтобы Слуги народа ревизовали языковой закон. Поэтому наш месседж всем желающим отвлечь внимание от провального управления новых, но бездарных лиц: не сейте ветер", – предостерег Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в команде президента Украины Владимира Зеленского предлагают изменить принятый ранее закон об украинском языке.

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