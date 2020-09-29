Порошенко заболел коронавирусом и призвал украинцев беречь себя

Кирилл Лютый Политика 19:21, 29.09.2020 Обновлено: 19:42, 29.09.2020

Пятый президент Украины Петр Порошенко заболел коронавирусом.

Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях вечером во вторник, 29 сентября.

"Получил положительный тест на Covid. Невовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварная. Значительно коварная", – написал лидер "Европейской солидарности".

Порошенко добавил, что будет лечиться дома, выразил надежду на скорейшее выздоровление и призвал украинцев беречь себя.

У Порошенко обнаружили COVID-19.

Как писал OBOZREVATEL, ранее коронавирусом переболела экс-премьер и лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко. Сообщалось, что ее даже подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Недавно она рассказала, что во время болезни находилась на грани жизни и смерти, хотя поначалу относилась к COVID-19 легкомысленно.

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