Порошенко заболел коронавирусом и призвал украинцев беречь себя

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Политика
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Порошенко заболел коронавирусом и призвал украинцев беречь себя

Пятый президент Украины Петр Порошенко заболел коронавирусом.

Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях вечером во вторник, 29 сентября.

"Получил положительный тест на Covid. Невовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварная. Значительно коварная", – написал лидер "Европейской солидарности".

Порошенко добавил, что будет лечиться дома, выразил надежду на скорейшее выздоровление и призвал украинцев беречь себя.

У Порошенко обнаружили COVID-19.

Новость дополняется.

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