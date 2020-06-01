Порошенко забил тревогу из-за недофинансирования Охматдета и мощно обратился к власти

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сообщил, что нынешняя власть в 2020 году существенно сократила финансирование здравоохранения в целом и Национальной детской специализированной больницы Охматдет в частности.

Об этом он рассказал во время передачи в больницу 3 тысяч ИФА-тестов производства швейцарской компании Roche, защитных костюмов для медиков и пульсоксиметров, передает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Порошенко отметил, что Охматдет всегда был в центре внимания его команды, а в этом году пришлось буквально бить тревогу, чтобы парламент хотя бы частично вернул расходы на больницу.

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"Несмотря на то, что комплексное строительство нового корпуса было запланировано еще в 2011 году, к сожалению, с 2011 по 2015 годы строительство было приостановлено. Наша команда, объединившись, в 2015 году приняла бюджет, в котором предусмотрено финансирование 390 млн гривен. И соответственно в 2016 году, 2017 году, было принято позицию в отношении 1 миллиарда в 2018 году на 2019 год. Эти деньги позволили создать совершенно новые возможности для врачей, в том числе и для лечения онкобольных детей, и для диагностики", – сказал Порошенко.

eurosolidarity.org

Политик обратился к власти с призывом полностью вернуть финансирование учреждений здравоохранения.

"Я хочу сейчас обратиться ко всем своим коллегам, обратиться к правительству и к президенту, потому что в последнее время бюджетный комитет, представляющий монобольшинство, и Верховная Рада поддержала предложение и сняла с финансирования и расходы на здравоохранение вообще, и расходы на Охматдет в частности. Пришлось уже бить тревогу для того, чтобы из специального фонда вернулась часть денег. Но сняли 660, а вернули 200. Я призываю в полном объеме возобновить финансирование учреждений здравоохранения и возобновить финансирование Охматдета для того, чтобы были завершены все необходимые работы, которые были запланированы на этот год", – подчеркнул Порошенко.

Он также призвал возобновить финансирование закупки лекарств, лекарственных средств и медицинского оборудования.

"Все, что было запланировано на этот год, я требую восстановить. Хочу отметить, что в 14-15 годах во время пика российской агрессии было труднее, но мы в эти годы смогли выделить необходимое финансирование для того, чтобы это стало возможным", – напомнил политик.

"Хочу подчеркнуть, что есть хороший опыт сотрудничества с Рошен, с благотворительными фондами. Мы действительно, не пытаясь привлечь большого внимания, создали систему энергоснабжения нового корпуса, сделали оборудования нескольких отделений. Охматдет находится в центре внимания компании Рошен, благотворительного фонда под руководством Марины. И очень приятно помогать тем, кто демонстрирует истинные качества настоящего врача. Ко всему коллективу это имеет отношение. От имени всей команды низкой поклон", – сказал Порошенко.

eurosolidarity.org

Как известно, компания Рошен с 2015 года на постоянной основе реализует масштабный проект благотворительной помощи детской больнице Охматдет. Благодаря этому проекту Охматдет уже получил уникальное оборудование, в частности, передвижную наркозную станцию для новорожденных, энергетическую платформу Force Triad для хирургического отделения, современный дефибриллятор Zoll R-Serie для реанимационного отделения, хирургические столы и оборудование для операционного блока; финансируется проект строительства нового стерилизационного блока и другие мероприятия.

Общие расходы компаний семьи Порошенко на благотворительность и социальные проекты только в 2019 году составили около двухсот миллионов гривен. В 2020 году уже более ста миллионов гривен было потрачено на борьбу с пандемией коронавируса. В частности, Фонд Порошенко вместе с компанией Рошен и волонтерами закупили более 130 тысяч защитных костюмов для медиков, 10 тысяч антивирусных очков, профинансировали закупку, ремонт и обеспечение расходниками более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили более 50 тысяч продуктовых наборов для людей с уязвимых категорий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр и Марина Порошенко передали в Национальную детскую специализированную больницу Охматдет три тысячи ИФА-тестов для определения наличия антител на коронавирусу производства швейцарской компании Roche, 100 защитных костюмов и 20 пульсоксиметров.