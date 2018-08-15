Порошенко за свой счет запустил рекламу в поддержку автокефалии

Президент Украины Петр Порошенко оплатил телерекламу в поддержку предоставления автокефалии Украинской православной церкви из личных средств.

"На трансляцию телевизионной рекламы "Мы - Украина" не было потрачено ни копейки из государственного бюджета Украины. Данная рекламная кампания была оплачена из личных средств Петра Порошенко, из которых уплачены все налоги, в соответствии с заключенными договорами с телеканалами", - сказано в ответе пресс-службы Администрации на соответствующий запрос "Українських Новин".

Отмечается, что все расходы, связанные с размещением телерекламы, будут отражены в декларации президента за 2018 год.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко анонсировал создание единой украинской церкви. По его словам, епископы УПЦ КП подписали обращение к Вселенскому Патриарху о предоставлении Томоса новой Украинской православной автокефальной церкви.

18 апреля иерархи УПЦ КП и УАПЦ официально передали президенту обращение к Патриарху Варфоломею. 19 апреля Верховная Рада его поддержала.

Ранее предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что Вселенский Патриарх Варфоломей предоставит Томос Украинской православной церкви уже в текущем году.

В конце июля появилась информация, что вопрос о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви может быть рассмотрен в сентябре на собрании Константинопольской Патриархии.