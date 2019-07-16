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Порошенко: я с командой "Европейской солидарности" отправляюсь в Страсбург, чтобы сформировать группу друзей Украины в новом Европарламенте

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В среду, 17 июля, команда "Европейской солидарности" во главе с Петром Порошенко отправляется в Страсбург для проведения стратегических переговоров с европейскими партнерами.

В этот день состоится первое заседание новоизбранного Европейского парламента, где выберут высшее руководство Евросоюза. Украина же должна четко защищать свои позиции на внешнеполитической арене и обеспечить полную сохранность международной коалиции в поддержку целостности и независимости нашего государства. Об этом напомнил лидер политсилы, пятый президент Украины Петр Порошенко, выступая перед общественностью города Броды на Львовщине, сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

Он акцентировал внимание на том, что представители Украины должны уже в первый день работы Европарламента сформировать мощную группу союзников среди европейских депутатов и новых руководителей ЕС.

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"Мы должны держать санкции, должны обеспечить международную защиту, поэтому завтра я со своей командой – с Иванной Климпуш-Цинцадзе, с Ириной Геращенко летим в Страсбург. Там будет первое заседание новоизбранного Европейского парламента. Избрание руководства Евросоюза – председателя Еврокомиссии, президента Европейского Совета, следующего представителя по вопросам внешней политики и президента Европейского парламента. Поэтому мы должны быть там и сформировать в новом парламенте группу друзей Украины, на которых мы можем опираться и рассчитывать", – подчеркнул Порошенко.

Одной из ключевых тем встреч будет усиление давления на Россию с требованием немедленного исполнения решения Международного трибунала по морскому праву, чтобы украинские моряки быстрее вернулись домой. Безоговорочная победа Украины в международном суде, которая стала возможна благодаря решительным действиям команды "Европейской солидарности" и пятого президента Порошенко, дает основания ожидать быстрого освобождения украинских защитников без каких-либо условий со стороны Кремля.

Петр Порошенко с командой

Петр Порошенко с командой

Пресс-служба "ЕС"

"В четверг мы ожидаем решения нового Европарламента с требованием к России об освобождении наших ребят – моряков, которые были захвачены в плен во время акта агрессии в Керченском проливе со стороны Российской Федерации. Сегодня, когда мы имеем приказ Международного трибунала в Гамбурге, который обязал Россию немедленно освободить наших моряков, – я с оптимизмом смотрю в будущее. Наши ребята на 90% очень быстро должны оказаться дома. Это – результат нашей борьбы", – подчеркнул лидер партии "Европейская солидарность" Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко подчеркнул, что решение ПАСЕ вернуть парламентскую делегацию России без каких-либо условий – это первый мощный удар по Украине на международной арене, и очень важно не потерять субъектность государства во внешней политике.

Напомним, лидер "ЕС" получил специальное приглашение провести ряд международных встреч, которые готовились заранее. Во время встреч с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами в Страсбурге пятый президент намерен обсудить вопрос о продлении санкционной политики Евросоюза в отношении России, а также вопрос о необходимости формирования расширенной специальной наблюдательной комиссии ЕП, которая будет заниматься мониторингом нарушения прав крымских татар в оккупированном Крыму.

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Персона
Петр Порошенко
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Bogdanov Igor
Bogdanov Igor
Обоз, хватит уже сбитого летчика пиарить. Петруша Шоколадный - политический труп.
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Ну хоть кто то работает, а не электромобильчики тестирует. Новая игрушка для Зе.
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іванюк микола
іванюк микола
на нари
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