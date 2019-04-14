Зеленский – не Путин: Порошенко впервые прокомментировал свои скандальные билборды

В воскресенье, 14 апреля, президент Петр Порошенко на дебатах на НСК "Олимпийском впервые прокомментировал свои билборды с лидером России Владимиром Путиным.

Действующий президент Украины пояснил, что именно он хотел показать избирателям своего главного соперника Владимира Зеленского.

"Я отдельно хочу подчеркнуть, что никогда не ставил знак равно между Путиным и Зеленским. Это не так. Я только хочу напомнить о словах Путина, что для него любой президент Украины, кроме Порошенко, является мечтой. И поэтому Украине нужен сильный, опытный и решительный президент. И эти борды свидетельствуют только об одном: "Мы не дадим господину Путину шансов на его успех", – заверил гарант.

Петр Порошенко Кадр из видео

Напомним, в начале апреля штаб кандидата в президенты и действующего главы Украины Петра Порошенко разместил по всей Украине билборды, на которых он изображен лицом к лицу с российским лидером Владимиром Путиным. Фото сопровождалось надписью: "21 апреля. Решающий выбор".

Facebook Юрия Сапронова

Как пояснили на странице штаба Порошенко в Facebook, у Путина не просили разрешения на использование его фото. "У Путина, разумеется, согласия не спрашивали. И это естественно. Путин – вне закона. Он развязал войну против Украины. Он аннексировал Крым. Он – убийца тысяч украинцев", – сказано в заявлении.

Facebook Юрия Сапронова

В штабе отметили, что "задача рекламного сюжета – напомнить стране, что в условиях таких внешних вызовов нужен сильный президент и верховный главнокомандующий, профессиональный, хорошо образованный и опытный дипломат, искусный переговорщик с высоким международным авторитетом".

При этом опровергли любые ассоциации с оппонентом Порошенко в избирательной гонке Владимиром Зеленским. По словам политтехнологов действующего президента, Зеленского агентом Кремля они не считают.

Через несколько дней скандальные билборды изменили – Путин с фото исчез.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко обратился к украинцам перед дебатами.

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