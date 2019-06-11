Порошенко выступил против вынесения на референдум вопросов национальной безопасности

Только членство в НАТО может стать гарантией безопасности для украинского государства в целом и каждого гражданина в частности. И команда "Европейской солидарности" имеет четкий план, как этого достичь в пределах ближайших 10 лет.

Об этом лидер партии Петр Порошенко заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщается на сайте партии. Он отметил, что выносить на референдум вопрос национальной безопасности и обороны недопустимо.

Петр Порошенко Пресс-служба "Европейской солидарности"

"Если бы я так действовал в 2014 году, враг был бы или в Киеве, или во Львове. Есть темы, по которым референдумы проводить категорически вредно", – убежден Порошенко.

Он также заявил, что недопустимо запрещать украинским воинам открывать огонь на обстрелы российско-террористических сил. "Украинские воины должны иметь право себя защитить", – подчеркнул Порошенко.

Он напомнил, что решение о так называемой блокаде оккупированных территорий приняли, когда Путин ввел рублевую зону на оккупированных территориях и конфисковал в пользу Российской Федерации имущество, заводы и фабрики.

"Конфисковал их у государства Украина, у частных владельцев. Мы сказали – пока вы не вернете это законными владельцам, Украина не будет покупать продукцию, которая производится украденными предприятиями. Они вывели эти предприятия из налоговой зоны Украины. И это значит, что все, что заработают эти предприятия, пойдет на финансирование терроризма", – отметил Порошенко.

Если продолжить покупать продукцию незаконно конфискованных украинских предприятий – это приведет к легитимизации российской оккупации Донбасса, убежден Порошенко.

"Поэтому я буду делать все возможное, для того чтобы защитить Украину. Наша команда будет делать все, чтобы помочь новой власти не наделать ошибок. Мы должны защитить наше движение вперед к Северо-Атлантическому альянсу, не дать отменить изменения в Конституцию относительно НАТО и ЕС и развернуть нашу страну назад в сторону российской империи. Наша команда знает, как этого не допустить", – отметил пятый президент Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, члены обновленной партии Порошенко "Европейская солидарность" рассказали о главных позициях своей программы на внеочередных выборах в Раду. Среди них – защита интересов Украины, защита армии, языка и веры.

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