ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
БлогиМир

/Новости политики

Порошенко выступил против вынесения на референдум вопросов национальной безопасности

1.2тЧитать материал на украинском

Только членство в НАТО может стать гарантией безопасности для украинского государства в целом и каждого гражданина в частности. И команда "Европейской солидарности" имеет четкий план, как этого достичь в пределах ближайших 10 лет.

Об этом лидер партии Петр Порошенко заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщается на сайте партии. Он отметил, что выносить на референдум вопрос национальной безопасности и обороны недопустимо.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Пресс-служба "Европейской солидарности"

"Если бы я так действовал в 2014 году, враг был бы или в Киеве, или во Львове. Есть темы, по которым референдумы проводить категорически вредно", – убежден Порошенко.

Он также заявил, что недопустимо запрещать украинским воинам открывать огонь на обстрелы российско-террористических сил. "Украинские воины должны иметь право себя защитить", – подчеркнул Порошенко.

Он напомнил, что решение о так называемой блокаде оккупированных территорий приняли, когда Путин ввел рублевую зону на оккупированных территориях и конфисковал в пользу Российской Федерации имущество, заводы и фабрики.

"Конфисковал их у государства Украина, у частных владельцев. Мы сказали – пока вы не вернете это законными владельцам, Украина не будет покупать продукцию, которая производится украденными предприятиями. Они вывели эти предприятия из налоговой зоны Украины. И это значит, что все, что заработают эти предприятия, пойдет на финансирование терроризма", – отметил Порошенко.

Новости
Порошенко: наша команда будет защищать Украину

Если продолжить покупать продукцию незаконно конфискованных украинских предприятий – это приведет к легитимизации российской оккупации Донбасса, убежден Порошенко.

"Поэтому я буду делать все возможное, для того чтобы защитить Украину. Наша команда будет делать все, чтобы помочь новой власти не наделать ошибок. Мы должны защитить наше движение вперед к Северо-Атлантическому альянсу, не дать отменить изменения в Конституцию относительно НАТО и ЕС и развернуть нашу страну назад в сторону российской империи. Наша команда знает, как этого не допустить", – отметил пятый президент Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, члены обновленной партии Порошенко "Европейская солидарность" рассказали о главных позициях своей программы на внеочередных выборах в Раду. Среди них – защита интересов Украины, защита армии, языка и веры.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Петр Порошенко
Тег
Партия "Европейская солидарность"
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
0
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Этому чмо пока челюсть не сломать, так и будет вонять своей гнилью)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А если народ против нато?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel