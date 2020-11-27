Порошенко вышел на контакт с командой Байдена и предложил вспомнить Украину на инаугурации, – Елисеев

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко уже вышел на контакт с переходной администрацией избранного президента США Джо Байдена.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" сказал дипломат, советник пятого президента по внешнеполитическим вопросам Константин Елисеев. По его словам, Порошенко в инициативном порядке уже предложил команде Байдена, чтобы в его инаугурационной речи было упоминание об Украине.

"Пятый президент Порошенко знает всех людей, которые сейчас были представлены. И Блинкен, кстати, был в Украине. И Салливан, который будет, очевидно, советником по нацбезопасности. Они знают Украину. Президент Порошенко уже вышел на контакт с новой переходной командой. И я хотел бы сказать больше. Он уже в инициативном порядке внес ряд предложений, как можно усилить и углубить наши отношения с Соединенными Штатами. в частности, о важности перехода от стратегического партнерства к союзническим отношениям, то есть поднять уровень. Второе – это в дополнение к возможному назначению специального представителя по Украине найти возможности присоединиться к "нормандскому формату", возможно, создать "нормандский формат +", – отметил дипломат.

Елисеев также напомнил, что эти инициативы были озвучены Порошенко во время выступления на Международном форуме по безопасности в Галифаксе.

"Если бы американская сторона в той или иной форме присоединилась к "нормандским" переговорам, это был бы для нас очень важный вспомогательный фактор в переговорах по восстановлению мира на Донбассе", – заметил Елисеев.

"Еще одна идея – заключения безопасностного соглашения с США. Пока Украина не является членом НАТО, я думаю, что такой двусторонний документ мог бы усилить наше сотрудничество в оборонной и военно-технической сфере", – подчеркнул дипломат.

"Президент Порошенко в инициативном порядке уже предложил команде Байдена, чтобы в своей инаугурационной речи была тоже определенная упоминание об Украине. И соответствующие письменные предложения он уже передал новой команде. Он будет дальше работать для того, чтобы все-таки максимально обеспечить национальные интересы Украины с начала работы новой администрации", – подчеркнул Елисеев.

"Эта команда очень обознана в украинских делах и для Украины сейчас открылось окно возможностей. Украина, и это не секрет, еще с 2014 года объединяет политические силы США – и демократов, и республиканцев. То есть по некоторым вопросам у них разногласия, но Украина – это объединяющий фактор. И это очень важно. И теперь все будет зависеть прежде всего от Украины: как быстро мы сможем наладить диалог с новой командой и как мы будем действовать дальше. Я хотел бы сделать призыв к украинской власти – действовать более инициативно и все-таки пытаться уже сейчас выстраивать отношения с новой администрацией", – посоветовал Елисеев.

По его словам, такой шанс Украина должна обязательно использовать, поскольку он может облегчить работу на внутреннем фронте.

"В частности, это касается углубления демократических реформ и борьбы с коррупцией. И, конечно, шанс на то, чтобы дать достойный отпор российской агрессии и все-таки принести мир на Донбасс, и все-таки деоккупировать Крым, завершить российскую оккупацию Крыма", – заверил Елисеев.

Он подчеркнул, что ожидает, что США будут и дальше усиливать свои санкции против России как нарушителя норм международного права.

"Мы очень надеемся, что на высшую ступень будет переведено наше оборонное сотрудничество и оно не будет ограничиваться лишь "Джавелинами", которые уже стали символом нашей оборонного сотрудничества", – резюмирует дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко во время онлайн-выступления на Международном форуме по безопасности в Галифаксе выступил за реформирование механизма "права вето" в Совете Безопасности ООН и усиления Нормандского переговорного формата путем привлечения Соединенных Штатов Америки.