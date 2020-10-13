Порошенко вылечился от коронавируса и выходит на работу. Видео

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко вылечился от коронавируса.

Политик получил отрицательный тест на COVID-19, сообщается в его Telegram-канале, где также обнародовано его видеообращение (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Лидер "ЕС" подчеркнул, что со среды, 14 октября, он возвращается к работе.

Порошенко выразил благодарность всем медикам, в частности врачу Ольге Голубовской.

"Уже семь месяцев Ольга без выходных, чуть ли не круглосуточно самоотверженно защищает украинцев от коронавируса. Кроме врачебной практики, ведет большую разъяснительную, просветительскую работу. Пожалуйста, в интересах вашей безопасности прочитайте ее сегодняшний пост. Прислушивайтесь к ее советам и рекомендациям так, как это делал я", – подчеркнул лидер "ЕС".

Также Порошенко назвал настоящими защитниками Украины медиков, которые "делают все возможное и невозможное" для борьбы с эпидемией. "Это подвиг", – подчеркнул он.

(Видео – Telegram Петра Порошенко)

Как сообщал OBOZREVATEL, о том, что Петр Порошенко заболел коронавирусом, стало известно 29 сентября. При этом его супруга Марина Порошенко получила негативные результаты тестов на COVID-19.

3 октября жена нардепа сообщила, что его госпитализировали с двусторонним воспалением легких.