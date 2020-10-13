Порошенко вылечился от коронавируса и выходит на работу

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Политика
1,9 т.
Порошенко вылечился от коронавируса

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко вылечился от коронавируса.

Политик получил отрицательный тест на COVID-19, сообщается в его Telegram-канале.

Порошенко выразил благодарность всем медикам, в частности, врачу Ольге Голубовской.

"Уже семь месяцев Ольга без выходных, чуть ли не круглосуточно самоотверженно защищает украинцев от коронавируса. Кроме врачебной практики, ведет большую разъяснительную, просветительскую работу. Пожалуйста, в интересах вашей безопасности прочитайте ее сегодняшний пост. Прислушивайтесь к ее советам и рекомендациям так, как это делал я", – подчеркнул лидер "ЕС".

Также Порошенко назвал настоящими защитниками Украины медиков, которые "делают все возможное и невозможное" для борьбы с эпидемией. "Это подвиг", – подчеркнул он.

Новость обновляется…

УкраинаКоронавирусПартия "Европейская солидарность"Петр Порошенко