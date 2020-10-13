Порошенко вылечился от коронавируса и выходит на работу

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко вылечился от коронавируса.

Политик получил отрицательный тест на COVID-19, сообщается в его Telegram-канале.

Порошенко выразил благодарность всем медикам, в частности, врачу Ольге Голубовской.

"Уже семь месяцев Ольга без выходных, чуть ли не круглосуточно самоотверженно защищает украинцев от коронавируса. Кроме врачебной практики, ведет большую разъяснительную, просветительскую работу. Пожалуйста, в интересах вашей безопасности прочитайте ее сегодняшний пост. Прислушивайтесь к ее советам и рекомендациям так, как это делал я", – подчеркнул лидер "ЕС".

Также Порошенко назвал настоящими защитниками Украины медиков, которые "делают все возможное и невозможное" для борьбы с эпидемией. "Это подвиг", – подчеркнул он.

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