Порошенко вылечился от коронавируса и выходит на работу
Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко вылечился от коронавируса.
Политик получил отрицательный тест на COVID-19, сообщается в его Telegram-канале.
Порошенко выразил благодарность всем медикам, в частности, врачу Ольге Голубовской.
"Уже семь месяцев Ольга без выходных, чуть ли не круглосуточно самоотверженно защищает украинцев от коронавируса. Кроме врачебной практики, ведет большую разъяснительную, просветительскую работу. Пожалуйста, в интересах вашей безопасности прочитайте ее сегодняшний пост. Прислушивайтесь к ее советам и рекомендациям так, как это делал я", – подчеркнул лидер "ЕС".
Также Порошенко назвал настоящими защитниками Украины медиков, которые "делают все возможное и невозможное" для борьбы с эпидемией. "Это подвиг", – подчеркнул он.
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