Главная Новости
15 февраля • обновлено в 17:04
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Порошенко встретился с Волкером на Мюнхенском саммите

1.3т
Читать материал на украинском

Лидер политической партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с бывшим Специальным представителем Государственного департамента США по Украине Куртом Волкером.

Это первая встреча со времени отставки Курта Волкера с поста спецпредставителя в сентябре 2019 года, говорится в сообщении на сайте партии.

Собеседники осудили так называемые "12 шагов" как российскую провокацию на Мюнхенской конференции. Порошенко и Волкер подробно обсудили ситуацию на Донбассе в свете последних мирных инициатив Украины и решительно осудили продолжающееся невыполнение Россией ее безопасности обязательств в рамках Минских договоренностей.

Подчеркнута важность сохранения политики трансатлантических санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

Высказано серьезное беспокойство в связи с опасной тенденцией по международной реабилитации России. Петр Порошенко подчеркнул, что примирение с агрессором неизбежно приведет к новой агрессии.

Петр Порошенко и Курт Волкер

Петр Порошенко и Курт Волкер

eurosolidarity.org

Петр Порошенко и Курт Волкер

Петр Порошенко и Курт Волкер

eurosolidarity.org

Петр Порошенко и Курт Волкер

Петр Порошенко и Курт Волкер

eurosolidarity.org

Петр Порошенко подчеркнул важность сохранения твердой двухпартийной поддержки Украины со стороны США, а также укрепления отношений стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном.

В этом контексте выражена надежда на визит в ближайшее время президента Украины в США как мощный знак единства и солидарности с Украиной и ее поддержки в борьбе за общие демократические ценности.

Новости
"Надо бороться за Украину!" Порошенко в Мюнхене обговорил с партнерами санкции против РФ и возвращение Крыма и Донбасса

Порошенко и Волкер обсудили перспективы получения Украиной статуса главного союзника США вне НАТО как важный элемент признания ее стратегической роли в защите мира, безопасности и стабильности свободного мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Петра Порошенко, новая власть на Банковой публично вроде поддерживает европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, впрочем, мало что делает для этого в практической плоскости.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Петр Порошенко Курт Волкер
Место
Украина
Тег
Донбасс
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
6
11
Смешно
8
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Два бывших...Запахло тухлятеной...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Два лузера и шнырь.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги