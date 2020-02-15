Порошенко встретился с Волкером на Мюнхенском саммите

Лидер политической партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с бывшим Специальным представителем Государственного департамента США по Украине Куртом Волкером.

Это первая встреча со времени отставки Курта Волкера с поста спецпредставителя в сентябре 2019 года, говорится в сообщении на сайте партии.

Собеседники осудили так называемые "12 шагов" как российскую провокацию на Мюнхенской конференции. Порошенко и Волкер подробно обсудили ситуацию на Донбассе в свете последних мирных инициатив Украины и решительно осудили продолжающееся невыполнение Россией ее безопасности обязательств в рамках Минских договоренностей.

Подчеркнута важность сохранения политики трансатлантических санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

Высказано серьезное беспокойство в связи с опасной тенденцией по международной реабилитации России. Петр Порошенко подчеркнул, что примирение с агрессором неизбежно приведет к новой агрессии.

Петр Порошенко и Курт Волкер eurosolidarity.org

Петр Порошенко и Курт Волкер eurosolidarity.org

Петр Порошенко и Курт Волкер eurosolidarity.org

Петр Порошенко подчеркнул важность сохранения твердой двухпартийной поддержки Украины со стороны США, а также укрепления отношений стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном.

В этом контексте выражена надежда на визит в ближайшее время президента Украины в США как мощный знак единства и солидарности с Украиной и ее поддержки в борьбе за общие демократические ценности.

Порошенко и Волкер обсудили перспективы получения Украиной статуса главного союзника США вне НАТО как важный элемент признания ее стратегической роли в защите мира, безопасности и стабильности свободного мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Петра Порошенко, новая власть на Банковой публично вроде поддерживает европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, впрочем, мало что делает для этого в практической плоскости.

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