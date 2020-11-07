Порошенко встретился с руководством IRI, NDI и KAS в Украине

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с руководителями Международного Республиканского Института (IRI) Майклом Дракманом, Представительства Национального Демократического Института (NDI) Иеном Вудвардом и Представительства Фонда Конрада Аденауэра (KAS) Тимом Петерсом в Украине. О ходе встречи сообщает пресс-служба "Европейской Солидарности".

Важное внимание участники встречи уделили результатам местных выборов в Украине, которые состоялись 25 октября этого года. Положительно отмечено укрепление позиций "Европейской Солидарности" во всех регионах Украины, что зафиксировало всеукраинский статус партии.

"Мы демонстрируем, что мы – лидеры. Наиболее важной всегда является поддержка людей. Мы являемся единственной политической силой, которая прошла на местных выборах во все областные советы, во все городские советы областных центров. Год назад наша поддержка была на уровне 8,3%, по результатам этих местных выборов мы получили уже 19%. мы являемся единственной партией, которая за год увеличила уровень своей поддержки. Наиболее важная наша победа – это победа в Киеве, и мы первые в Киевской, Львовской, Тернопольской и Ровенской областях", – сообщил лидер партии.

Петр Порошенко отметил, что такие результаты стали возможными в том числе благодаря успешному международному сотрудничеству партии, обмену опытом, знаниями и лучшими практиками партийного строительства.

"Хотел бы поздравить вас и вашу партию с этой тяжелой работой. Действительно много усилий были приложено, в том числе, и многими активистами, которые принесли результат. Хотел бы вас поздравить с этим", – сказал руководитель Представительства Национального Демократического Института (NDI) Иен Вудвард .

"Вы упомянули о децентрализации. Эта реформа признана успешной и Соединенными Штатами, и европейскими партнерами. Но это и тот успех, который признан самой Украиной. Наши опросы показывают, что украинцы – называют они это децентрализацией или нет – видят улучшения в их жизни, на уровне их городов, касается ли это Тернополя, или Краматорска ", – заявил глава Международного Республиканского Института (IRI) в Украине Майкл Дракман.

Участниками встречи были скоординированы подходы и оценки по дальнейшему продвижению Украины путем реформ, прежде всего, в части децентрализации, судебной реформы, обеспечения верховенства права, противодействия коррупции и свободы средств массовой информации.

В конце встречи также была достигнута договоренность о развитии дальнейшего сотрудничества по вопросам взаимного интереса и развития потенциала партии "Европейская Солидарность".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "ЕС" победила в 5 регионах и будет представлена во всех областных центрах. Такие результаты политсилы на фоне резкого снижения поддержки у "Слуг народа" Петр Порошенко назвал полным фиаско власти.