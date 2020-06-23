Порошенко встретился с послом Германии: обсудили политические преследования в Украине и агрессию России

Лидер политической партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко встретился с послом Германии в Украине Анкой Фельдгузен.

Они обсудили внутреннюю ситуацию в Украине, прежде всего в контексте реформирования системы правосудия и обеспечения верховенства права, передает пресс-служба "ЕС".

Со своей стороны, Порошенко поблагодарил немецкую сторону за поддержку позиции по недопущению выборочного правосудия и политически мотивированного преследования оппонентов, защиты свободы слова в Украине. Собеседники также отметили важность принятия Верховной Радой Украины законодательства в банковской сфере и относительно рынка земли, а также продолжение реформы в сфере децентрализации.

Порошенко встретился с послом Германии Анкой Фельдгузен eurosolidarity.org

Пятый президент выразил надежду на ускорение евроинтеграции Украины во время председательства Германии в Совете ЕС во втором полугодии этого года. Речь шла, прежде всего, о важности обновления Соглашения об ассоциации и долгожданное заключение Соглашения об Общем авиационном пространстве между Украиной и Европейским Союзом.

Особое внимание было уделено пресечению российской агрессии и достижению мира на Донбассе, деоккупации Крымского полуострова.

Порошенко встретился с послом Германии Анкой Фельдгузен eurosolidarity.org

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Они обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и безопасность в Черноморском регионе.