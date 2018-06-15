Порошенко встретился с послами G7 и ЕС: детали переговоров

Президент Украины Петр Порошенко встретился с послами стран "Большой семерки" и Европейского Союза.

Стороны обсудили результаты встречи лидеров G7, которая состоялась 8-9 июня в Канаде, касательно поддержки государства. Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Глава государства отметил, что украинский вопрос является безусловно консолидирующим элементом во внешней политике государств G7, а также подчеркнул, что единство в поддержка Украины по восстановлению территориальной целостности и политики санкций в связи с продолжающейся российской агрессией является очень важной", – сказано в сообщении.

Также, на встрече обсудили вопрос незаконно удерживаемых украинцев и политических заключенных в России.

Встреча Петра Порошенко с послами G7 и ЕС Пресс-служба президента Украины

"Президент Украины проинформировал об усилиях, которые прилагаются в целях их освобождения, и отметил важность консолидации международных усилий в этом контексте. Петр Порошенко отметил вступление в силу Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде", а также проинформировал о направлении в Высший совет правосудия проекта Закона "Об образовании Высшего антикоррупционного суда" в соответствии с процедурой, определенной Конституцией Украины", – отметили в пресс-службе.

Встреча Петра Порошенко с послами G7 и ЕС Пресс-служба президента Украины

Порошенко подчеркнул приоритет запуска антикоррупционного органа в стране как ключевого элемента новосозданной инфраструктуры.

"Во время встречи был обсужден прогресс Украины на пути реформ, в частности в контексте реформирования сектора безопасности. Важное внимание также предоставлено обеспечению энергетической безопасности Украины и ЕС. Собеседники также обсудили подготовку к саммитам Украина - ЕС и Украина - НАТО в Брюсселе в июле этого года", – резюмировали в ведомстве.

Встреча Петра Порошенко с послами G7 и ЕС Пресс-служба президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, лидеры стран "Большой Семерки" объявили о поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Порошенко поблагодарил государства за "мощный сигнал поддержки".