Порошенко встретился с послами Балтийских и Скандинавских стран в Украине: о чем говорили

Марина Погорилко Политика 21:23, 4.06.2020

Председатель политической партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Украины Петр Порошенко встретился с послами Балтийских и Скандинавских стран в Украине.

Как сообщила пресс-служба политсилы, Петр Порошенко выразил благодарность за надежную поддержку Украины со стороны NB7, в том числе в контексте вызова пандемии коронавируса.

Стороны обменялись мнениями о ситуации в противодействии продолжающейся агрессии России против Украины. Петр Порошенко призвал партнеров к сохранению и усилению санкционного давления против России, дальнейшего укрепления единства и солидарности с Украиной для восстановления территориальной целостности нашего государства.

Порошенко встретился с послами Балтийских и Скандинавских стран
Европейская солидарность

Собеседники поприветствовали приближение третьей годовщины введения безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом и подчеркнули важность дальнейшего углубления интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО.

Порошенко встретился с послами Балтийских и Скандинавских стран
Европейская солидарность
Порошенко встретился с послами Балтийских и Скандинавских стран
Европейская солидарность
Порошенко встретился с послами Балтийских и Скандинавских стран
Европейская солидарность

Особое внимание Петр Порошенко привлек к опасной тенденции возвращения Украины к временам политически мотивированных преследований и торможения процесса реформ.

Порошенко встретился с послами Балтийских и Скандинавских стран
Европейская солидарность
Порошенко встретился с послами Балтийских и Скандинавских стран
Европейская солидарность
Порошенко встретился с послами Балтийских и Скандинавских стран
Европейская солидарность
Порошенко встретился с послами Балтийских и Скандинавских стран
Европейская солидарность

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петр Порошенко провел теплую встречу с Послом Европейского Союза в Украине Матти Маасикасом, поздравив решение Европейской Комиссии о выделении Украине последнего транша в размере 500 млн евро.

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