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Порошенко встретился с генсеком НАТО из-за агрессии России: рассекречены подробности

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Президент Украины Петр Порошенко 13 декабря встретился в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В рамках переговоров обсуждалась агрессия России против Украины, в том числе и нападение в Черном море.

В пресс-службе президента сообщили, что Петр Порошенко передал полный список лиц, причастных к обстрелу и захвата трех украинских кораблей на выходе из Керченского пролива.

"Открыв огонь по украинским судам, Россия перешла красную линию. Мы не можем и не будем оставлять эти действия без четкой и сильной ответа. Абсолютным приоритетом является освобождение украинских военных", — подчеркнул глава Украины.

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Петр Порошенко и Йенс Столтенберг

Петр Порошенко и Йенс Столтенберг

Twitter Петр Порошенко

Во время беседы с генеральным секретарем НАТО Петр Порошенко объяснил, что целью России является эскалация и блокада индустриальных центров Украины, а также дестабилизация ситуации в Мариуполе и уничтожение его порта.

Также во время переговоров стороны договорились о том, что Североатлантический альянс уже в ближайшее время передаст украинским военным современное GPS-оборудование, которое поможет отслеживать ситуацию в Черном море.

Президент Украины также отметил, что НАТО необходимо усилить свое присутствие в Черном море, чтобы избежать обострения ситуации в регионе.

"Мы благодарны союзникам за поддержку в реализации программы реформ, которая помогает нам укреплять оборонительные возможности Украины. Мы благодарны партнерам за то, что двери НАТО открыты для Украины", — обратился Порошенко к Столтенбергу.

Йенс Столтенберг и Петр Порошенко

Йенс Столтенберг и Петр Порошенко

Twitter Петр Порошенко

Как писал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль России протаранил буксир ВМС Украины, после чего обстрелял и захватил три украинских судна и их экипажи. 24 украинца оказались в плену оккупанта, где их арестовали на два месяца и обвинили в "незаконном нарушении границ России".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина якобы незаконно пересекла их границу, не смотря на то, что нападение произошло в международных водах. Это стало первым за все годы российской агрессии случаем открытой атаки под флагами Российской Федерации.

Читайте все новости по теме "Обострение в Азовском море" на OBOZREVATEL.

Тема
Обострение в Азовском море
Персоны
Петр ПорошенкоЙенс Столтенберг
Место
Бельгия
Тег
Керченский пролив
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
"Петр Порошенко передал... Петр Порошенко объяснил... Президент Украины также отметил... обратился Порошенко к Столтенбергу..." Такой вот содержательный разговор. От Йенса и слова не услышали. Даже пропагандистские сми не смогли ничего придумать, разве только умолчать, что петю нежно на хуй послали с его нытьем.
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Петруха то "воюет", то мотается жаловаться и ябедничать ))))
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Коленваленко Лесь, зато хуйло никуда не остаётся, все брезгуют, да и нос высунуть куда-то боится:)
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Трамп Парамп
Трамп Парамп
У Поросенки до перевыборов осталось мало времени и он судоржно ищет покупателей на укр.гос.недвижимость-Андрреевскую церковь загнал туркам,может чего прикупит Столтенберг,не проподать же добру?
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Трамп Парамп, что-то тебя сильно прет от компата из под лимона, неужели дипломаты с коксом прорвались?)))))
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