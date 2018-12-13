Порошенко встретился с генсеком НАТО из-за агрессии России: рассекречены подробности

Президент Украины Петр Порошенко 13 декабря встретился в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В рамках переговоров обсуждалась агрессия России против Украины, в том числе и нападение в Черном море.

В пресс-службе президента сообщили, что Петр Порошенко передал полный список лиц, причастных к обстрелу и захвата трех украинских кораблей на выходе из Керченского пролива.

"Открыв огонь по украинским судам, Россия перешла красную линию. Мы не можем и не будем оставлять эти действия без четкой и сильной ответа. Абсолютным приоритетом является освобождение украинских военных", — подчеркнул глава Украины.

Петр Порошенко и Йенс Столтенберг Twitter Петр Порошенко

Во время беседы с генеральным секретарем НАТО Петр Порошенко объяснил, что целью России является эскалация и блокада индустриальных центров Украины, а также дестабилизация ситуации в Мариуполе и уничтожение его порта.

Также во время переговоров стороны договорились о том, что Североатлантический альянс уже в ближайшее время передаст украинским военным современное GPS-оборудование, которое поможет отслеживать ситуацию в Черном море.

Президент Украины также отметил, что НАТО необходимо усилить свое присутствие в Черном море, чтобы избежать обострения ситуации в регионе.

"Мы благодарны союзникам за поддержку в реализации программы реформ, которая помогает нам укреплять оборонительные возможности Украины. Мы благодарны партнерам за то, что двери НАТО открыты для Украины", — обратился Порошенко к Столтенбергу.

Йенс Столтенберг и Петр Порошенко Twitter Петр Порошенко

Как писал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль России протаранил буксир ВМС Украины, после чего обстрелял и захватил три украинских судна и их экипажи. 24 украинца оказались в плену оккупанта, где их арестовали на два месяца и обвинили в "незаконном нарушении границ России".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина якобы незаконно пересекла их границу, не смотря на то, что нападение произошло в международных водах. Это стало первым за все годы российской агрессии случаем открытой атаки под флагами Российской Федерации.