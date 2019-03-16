Порошенко во втором туре минимально выиграет у Тимошенко — опрос

Действующий президент Петр Порошенко победил бы во втором туре выборов лидера партии Батьквищина Юлию Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса международной компании Greenberg Quinlan Rosner и украинской InfoSapiens, сообщает "Новое время".

Петр Порошенко

За Порошенко отдали бы свои голоса 48% избирателей, собирающихся голосовать, включая часть еще не определившихся респондентов, предпочтения которых удалось оценить, а за Тимошенко - 46%.

Еще месяц назад Тимошенко выигрывала у Порошенко с соотношением 55% против 42%.

Фото: Greenberg Quinlan Rosner

Опрос был проведен 23 февраля - 4 марта, за три недели до выборов президента, которые состоятся 31 марта.

Полевой этап исследования (интервью с репрезентативной выборкой из 1308 респондентов) провела компания InfoSapiens, а GQR провела обработку и анализ данных согласно своей методологии.

Для обработки данных опроса GQR применила собственную методологию определения доли респондентов, собирающихся голосовать, и анализа их избирательных предпочтений. Частью данной методологии является определение вероятных избирательных предпочтений людей, еще не определившихся со своим выбором, но собирающихся голосовать.

Статистическая погрешность выборки составляет: +/-3,6% для результатов среди респондентов, собирающихся голосовать.

Greenberg Quinlan Rosner (GQR) - международная компания с главным офисом в Вашингтоне, занимающаяся исследованиями общественного мнения и стратегическим консультированием в избирательных кампаниях. Компания работала на выборах в почти 100 странах. В нашем регионе, среди прочего, она консультирувала правительство Микулаша Дзуринды в Словакии, президента Грузии Михеила Саакашвили и его партию на их победных выборах 2008 и 2010 гг., а также партию Виктора Ющенко Наша Украина на парламентских выборах 2007 г.

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