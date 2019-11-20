"Должна выполнить Минские соглашения!" Порошенко с Туском обсудили санкции против России

В ходе рабочего визита в Хорватию для участия в Конгрессе Европейской народной партии пятый президент Украины, председатель "Европейской солидарности" Петр Порошенко встретился с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Как сообщает пресс-служба "ЕС", Порошенко выразил благодарность Туску за его твердую многолетнюю и самоотверженную поддержку Украины на пути европейской интеграции.

"Высказано надежду, что новое руководство Европейского Союза так же решительно и настойчиво будет поддерживать Украину во время своей каденции", - говорится в сообщении.

Петр Порошенко встретился с Дональдом Туском Пресс-служба "ЕС"

Стороны обсудили последнее развитие на Донбассе и отметили необходимость удвоения усилий по обеспечению выполнения Российской Федерацией безопасностных требований Минских договоренностей.

"Отмечено, что большинство последних шагов в мирном урегулировании было осуществлено украинской стороной, что без соответствующих шагов России как государства-агрессора не может считаться достаточным прогрессом", - сказано в сообщении.

Стороны отметили, что санкции ЕС должны оставаться до полного выполнения РФ Минских договоренностей и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

Кроме того, как отмечают в пресс-службе, важное внимание во время встречи было уделено развитию внутренней ситуации в Украине и выражено глубокую обеспокоенность в связи с признаками восстановления политически мотивированных преследований в Украине и увеличение давления на свободу слова и СМИ.

В конце встречи было скоординировано пути укрепления отношений партнерства между партией "Европейская солидарность" и Европейской народной партией.

Как писал OBOZREVATEL, Петр Порошенко совершил визит в Хорватию для участия в Конгрессе Европейской народной партии (ЕНП) по приглашению президента ЕНП Жозефа Доля.

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