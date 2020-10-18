Порошенко: Украине нужна профессиональная власть, Львовщина – точка опоры европейского выбора
Львовщина должна стать той точкой опоры, благодаря которой Украина вернется на евроинтеграционную дорогу.
Об этом пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил во время выступления на многотысячном митинге в центре Львова, сказано на сайте его партии. Политик отметил, что в 2019 году именно львовяне не поверили в популистские обещания "зеленой" власти.
"Здесь во Львове и по всей Львовщине еще во время выборов 2019 проголосовали "за" Украину и Европу и против возвращения совка. За развитие и возможность стать как наши западные соседи и против разворота к эпохе Януковича, в российское влияние", – напомнил Порошенко.
"Когда выдающийся мыслитель, математик и изобретатель античности Архимед сказал: "Дайте мне точку опоры и я сдвину Землю". Да, вот Львов и Львовщина были и есть той точкой опоры в Украине, с которой мы вернемся к европейскому выбору нашего государства. К патриотической и профессиональной власти, которая любит Украину. Вернемся к настоящему сопротивлению агрессору и возврату аннексированных и оккупированных украинских земель", – подчеркнул Порошенко.
"Символично, что мой визит совпал с годовщиной создания во Львове Украинского национального совета 18 октября 1918 года, который провозгласил создание Украинского государства на всех украинских землях Австро-Венгрии. Наши предки понимали свои цели и непреклонны в своих целях. Несмотря на неблагоприятные 102 года назад обстоятельства, они основали государство, которое не устояло из-за отсутствия международной поддержки и внутренних распрей. Но в итоге наши предки победили. Их мечта – украинское государство – сегодня является реальностью", – отметил пятый президент.
"Мы с вами многое делали за 5 лет для построения фундамента украинской государственности. Наша задача – сделать все, для того чтобы сохранить и развить Украину. А для этого – Украине нужно вернуть настоящую, профессиональную и проевропейскую власть. Именно таких кандидатов по всей Украине предлагает "Европейская Солидарность", – сказал Порошенко.
"Наша победа на местных выборах – первый чрезвычайно важный шаг к победе во всей Украине. Победе профессионализма над дилетантством, патриотизма над "какая разница", европейского будущего над российско-советским прошлым. Я уверен, что ваш ответ будет один: "Нет" – Зеленскому, его слугам и рабам слуг"! "Да" – украинским патриотам, Европе и "Европейской Солидарности", – отметил Петр Порошенко.