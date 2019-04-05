Порошенко внезапно провел перестановки в СБУ и Госпогранслужбе: названы имена

Президент Петр Порошенко провел кадровые перестановки в Государственной погранслужбе и Службе безопасности Украины.
Соответствующие указы от 4 апреля обнародованы на сайте главы государства. Так, с поста первого заместителя главы Госпогранслужбы уволен Василий Серватюк. Причина увольнения не указана.
Кроме того, Порошенко уволил Сергея Базюка с поста заместителя главы СБУ и назначил на эту должность Владислава Косинского.
Петр Порошенко
Пресс-служба Администрации президента
Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Егора Божка 13 марта.
Позже появилось распоряжение правительства о том, что его назначили заместителем МИД.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!