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Порошенко внезапно провел перестановки в СБУ и Госпогранслужбе: названы имена

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Президент Петр Порошенко провел кадровые перестановки в Государственной погранслужбе и Службе безопасности Украины.

Соответствующие указы от 4 апреля обнародованы на сайте главы государства. Так, с поста первого заместителя главы Госпогранслужбы уволен Василий Серватюк. Причина увольнения не указана.

Кроме того, Порошенко уволил Сергея Базюка с поста заместителя главы СБУ и назначил на эту должность Владислава Косинского.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Пресс-служба Администрации президента

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Егора Божка 13 марта.

Позже появилось распоряжение правительства о том, что его назначили заместителем МИД.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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