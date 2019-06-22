Порошенко: "Верю, что заставим врага уйти с нашей земли"

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко на своей странице в Facebook написал о сегодняшней печальной годовщине начала кровавого для украинского народа периода Второй мировой войны.

"Ежедневно украинцы платили кровавую дань как на фронтах, так и в тылу, под вражеской оккупацией и в отрядах Движения сопротивления. Домой не вернулся каждый пятый ...", – написал Петр Порошенко.

"Низко кланяюсь перед всеми, кто выдержал нечеловеческую ношу войны. Спасибо нашим воинам, которые и сегодня мужественно защищают украинскую землю от российского агрессора. Верю, что заставим врага уйти из нашей земли. Это – наш священный долг перед Героями всех поколений!", – отметил лидер партии "Европейская Солидарность".

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко рассказал, в чем готов помогать новой властной команде.

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