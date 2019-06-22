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Порошенко: "Верю, что заставим врага уйти с нашей земли"

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Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко на своей странице в Facebook написал о сегодняшней печальной годовщине начала кровавого для украинского народа периода Второй мировой войны.

"Ежедневно украинцы платили кровавую дань как на фронтах, так и в тылу, под вражеской оккупацией и в отрядах Движения сопротивления. Домой не вернулся каждый пятый ...", – написал Петр Порошенко.

Новости
Порошенко рассказал, в чем готов помогать новой властной команде

"Низко кланяюсь перед всеми, кто выдержал нечеловеческую ношу войны. Спасибо нашим воинам, которые и сегодня мужественно защищают украинскую землю от российского агрессора. Верю, что заставим врага уйти из нашей земли. Это – наш священный долг перед Героями всех поколений!", – отметил лидер партии "Европейская Солидарность".

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко рассказал, в чем готов помогать новой властной команде.

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Тема
Вторая мировая война
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Ferat Bey
Ferat Bey
Русских как нацию вполне справедливо критикуют за то, что русские мало того что живут в своём «русском мире», так ещё и всех вокруг затягивают в это русское болото. А евреи чем лучше? Евреи затягивают всех вокруг в своё еврейско-либеральное болото, которое сменило коммунизм. В еврейско-либеральном болоте своих «прелестей» не меньше, чем в русском. Адольф Гитлер боролся и с теми, и с другими. Можно лишь сожалеть, что он не победил.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Ferat Bey, блин, так не затягивайся... Образуй свой украинско-еврейский мирок и живи там.
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Ferat Bey
Ferat Bey
Русских как нацию вполне справедливо критикуют за то, что русские мало того что живут в своём «русском мире», так ещё и всех вокруг затягивают в это русское болото. А евреи чем лучше? Евреи затягивают всех вокруг в своё еврейско-либеральное болото, которое сменило коммунизм. В еврейско-либеральном болоте своих «прелестей» не меньше, чем в русском. А. Гитлер боролся и с теми, и с другими. Можно лишь сожалеть, что он не победил.
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Аминева Карина
Аминева Карина
Мoя блaгодаpноcть всем тeм, кто пoкaзал мне сайт MEMEVICIO.COM/xo2icjz Просто пpoйдя пpocтoй oпpoc пoлyчила почти полугoдовyю заpплату)) Пользуйтеcь, пока eще ecть вoзмoжноcть=)
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