Порошенко - в защиту языкового закона: реваншисты воюют с самой Украиной

Попытки отменить Закон Украины "О функционировании украинского языка как государственного" является не чем иным, как войной реваншистов против Украины. Ведь этот закон не нарушает Конституцию Украины и права ее граждан и мешает только государству-агрессору - Российской Федерации, уже 7-й год воюющей с Украиной.

Об этом пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил в обращении, опубликованном на сайте политсилы.

"Сначала они пришли за волонтерами и ветеранами. Потом - за боевыми генералами и политиками-государственниками. Они сквозь пальцы смотрят на диверсии пятой колонны, зато преследуют тех, кто защищал и защищает страну. Кто защищал и защищает ценности. Несколько недель назад мы узнали об уголовном деле в отношении Томоса. Сегодня пришли за языком. Реваншисты атакуют его через Конституционный суд", – заявил Порошенко.

Он подчеркнул: кампанию против языкового закона возглавили представители "Оппозиционной платформы "За жизнь" при поддержке части монобильшинства.

"Во главе атаки на украинский язык - ОПЗЖ. Им помогают - отдельные "Слуги народа" с высокой концентрацией идеологической стекловаты. Уверен, что люди, которые воюют с нашим языком, воюют с самой Украиной. Ведь в обществе развитие и защита нашего языка не создает проблем. Проблему этот вопрос составляет лишь для страны-агрессора", - убежден пятый президент.

Он также подчеркнул, что действующий закон об украинском языке полностью соответствует Конституции и не нарушает прав ни одной из категорий граждан Украины.

"При создании языкового закона мы учли мнения всех заинтересованных сторон, исповедующих государственную политику. Единственное мнение, которое мы не собирались учитывать, - это мнение Москвы. Убежден, что закон о языке вполне и полностью соответствует Конституции Украины и уважает права людей. Здесь - одна из главных красных линий, нарушение которой является краеугольным вопросом национальной безопасности", - резюмировал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине снова начали расшатывать "языковой вопрос". Так, с 7 июля Конституционный Суд Украины изучает соответствие закона "О функционировании украинского языка как государственного" положениям Конституции Украины. Делает КСУ это по представлению 51 депутата Верховной Рады преимущественно от ОПЗЖ и "Слуги народа". Свою позицию относительно важности украинского языка как единственного государственного выразили в СНБО: секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что внедрение русского как второго государственного языка в Украине является недопустимым. Бурное негодование попытки отменить языковой закон вызвали и среди пользователей украинского сегмента Фейсбука.