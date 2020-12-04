Порошенко: в Украине нужно планировать вакцинацию от COVID-19, а власть до сих пор не ввела тестирования

Украинская власть не успевает за развитием ситуации с пандемией коронавируса – в то время, когда страны мира уже планируют вакцинацию для граждан, в правительстве до сих пор не ввели массовое тестирование, страхование для врачей и обеспечения больниц кислородом.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в Ривному. Он напомнил, что "ЕС" разработала и предложила чиновникам свой антиковидний план, однако власти предпочитают сделать локдаун.

"Мы в очередной раз предложили бесплатное массовое тестирование, мы должны локализовать нуждающихся в самоизоляции – это делается во всем мире, и не нужно будет уже вводить локдаун. Остальные люди могут осуществлять полноценную экономическую деятельность, будут сохранены рабочие места, зарплаты, доходы малого и среднего бизнеса, будет сохранена экономика, будут доходы в центральный и местные бюджеты, а сейчас для нас это будет очень актуально", – подчеркнул Порошенко.

Политик отметил, что его команда до сих пор надеется, что правительство услышит и наконец возьмет к выполнению хотя бы это предложение.

"Когда для противодействия пандемии главным было массовое распространение медицинских масок – они продали маски за границу. Когда нам нужны были тесты – они обманули, что привезли 10 млн тестов, которые оказались мыльным пузырем, тестов не было вообще. Когда для спасения людей главное было обеспечение больниц кислородом – они признали в Офисе президента Украины, что они просто не подумали об этом, 9 месяцев они об этом не думали, а люди платят такую цену", – возмутился Порошенко.

Он напомнил, что уже началась вакцинация в Великобритании, а через 10 дней вакцинация начинается в Канаде. Однако украинская власть, по словам политика, об этом даже не думает.

"Зеленая власть" даже об этом не думает. В 2021 году они ввели в бюджете средства на вакцины на весь год 4 млн. доз. А остальные сорок миллионов украинцев должны умирать? Потому что им нужно увеличить расходы на прокуратуру, на ГБР, на силовиков для того, чтобы преследовать оппозицию, забрав средства у местного самоуправления", – заметил Порошенко.

Пятый президент подчеркнул, что Фонд Порошенко будет продолжать работу там, где потребуется помощь.

"Власть за девять месяцев не может закупить ничего для обеспечения больных кислородом, мы за первые три недели совместно с нашими партнерами, присоединилась семья Луценко, купили 12 кислородных концентратов, 4 из которых первыми поехали в Ривненскую область. Хочу подчеркнуть, что это лишь начало", – сказал Порошенко.

Однако благотворители и волонтеры не могут заменить государство, подчеркнул лидер партии.

"Вся надежда, когда там зеленые дилетанты, ложится на профессиональное, компетентное, проукраинское, патриотическое местное самоуправление", – резюмировал Порошенко.