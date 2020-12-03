Порошенко в Ривне поздравил новоизбранного главу горсовета Третьяка

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Политика
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Третьяк принес присягу на пост главы Ривненского горсовета

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко принял участие в торжественном заседании Ривненского городского совета, во время которого новоизбранный председатель Александр Третьяк принес присягу.

Как сообщила пресс-служба политсилы, Порошенко поблагодарил избирателей Ривне и области, которые поддержали кандидатов от "ЕС", за доверие.

Порошенко принял участие в торжественном заседании Ривненского городского совета

"Хотел прежде всего поблагодарить ривненчан. Поблагодарить за тот высокий уровень доверия, который получила "Европейская Солидарность" – первое место и в городе, и в области. Мы точно сделаем все возможное для того, чтобы оправдать ваше доверие", – сказал Порошенко.

"Реализация программы децентрализации, которая была основана моей командой, и которую мы будем бережно хранить в Верховной Раде, дает вам очень большие полномочия и возможности. Мы предлагаем совместно работать для того, чтобы двигать Украину и Ривне в Европу, в Европейский Союз", – отметил Порошенко.

Порошенко поблагодарил ривненчан за доверие

"Я очень рад услышать первый месседж от новоизбранного председателя – это объединение усилий всех в Ривне для достижения результатов. Сегодня депутатами от "Европейской Солидарности" будет подписан этический кодекс, который также будет демонстрировать совершенно новые подходы", – сообщил лидер партии.

"Я хочу поблагодарить депутатов областного совета, которые вчера избрали председателем облсовета представителя "Европейской Солидарности", – подчеркнул Порошенко.

Он призвал местных депутатов срочно сосредоточиться на преодолении последствий эпидемии коронавируса. "У нас впереди большая работа. Я твердо убежден, что вы начнете с того, что будет создан местный фонд для борьбы с ковидом. Что первые шаги будут для того, чтобы защитить социально тех, кто этой защиты нуждается. Предприниматели также получат помощь, которую смогут предложить депутаты Верховной Рады, правительство и депутаты местных советов. Мы открыты для этого сотрудничества и объединенными усилиями точно поможем защитить людей", – отметил Петр Порошенко.

Александр Третьяк во время выступления отметил, что его главная задача – сделать Ривне настоящим европейским городом. "Чистые и освещенные улицы, вода в кранах и тепло в домах – безусловно, это те базовые вещи, которые власть должна обеспечить для жителей Ривне. Но для меня европейский город – это прежде всего здоровье ривненчан, и эта сфера будет приоритетом моей работы. Вся деятельность власти города должна быть направлена через призму здоровья как важнейшей ценности в жизни наших людей", – отметил новоизбранный председатель Ривне.

Третьяк отметил, что его главная задача – сделать Ривне настоящим европейским городом

"Европейский город – это благосостояние всех его жителей, создание возможностей для каждого жителя реализовать свои планы и мечты. Наша задача – превратить Ривне в город устойчивого развития, который гарантирует высокие стандарты жизни. Наша цель – сделать Ривне городом, где хочется жить. Мы сможем сделать его по-настоящему европейским городом, если объединим наши усилия и все вместе будем работать над достижением поставленных целей", – подчеркнул Третьяк. Он отметил, что планирует активно коммуницировать с бизнесом, усилить роль молодежного совета, провести форум ОСМД.

Третьяк отметил, что планирует активно коммуницировать с бизнесом, усилить роль молодежного совета, провести форум ОСМД

Как известно, партия "Европейская Солидарность" на выборах 25 октября получила в Ривне первое место и имеет 10 депутатских мандатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 декабря головой Ровенского областного совета был избран руководитель Секретариата Ровенской организации партии Сергей Кондрачук.

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