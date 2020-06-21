Порошенко в интервью CNN заявил о желании Кремля рассорить Украину и США

Украина и украинцы чувствуют и очень ценят мощную двухпартийную поддержку со стороны Соединенных штатов Америки, а любые попытки ее пошатнуть играют в пользу Кремля.

Об этом пятый президент Петр Порошенко заявил в эксклюзивном интервью политическом обозревателю из США Фариду Закарии на телеканале CNN.

"Хочу воспользоваться этой возможностью для того, чтобы выразить слова благодарности Соединенным штатам. За то, что я, будучи президентом Украины, чувствовал ту важнейшую и мощную двухпартийную поддержку Соединенных штатов - как от демократов, так и от республиканцев. Поверьте – сегодня Украина является одной из наиболее про-американских государств в мире. Мы очень благодарны за предоставление нам столь значительных объемов поддержки для защиты нашего суверенитета против российской агрессии, нашей территориальной целостности, нашей независимости. И сейчас Украина в войне. Российский сценарий направлен на то, чтобы сломать единство между Украиной и США. Это ни в интересах Украины, ни, однозначно, не в интересах Соединенных штатов", – отметил Порошенко.

Он рассказал, что начиная с первого визита в Конгресс США, который состоялся 18 сентября 2014 года, "я как представитель многомиллионного украинского народа почувствовал ту мощную и чрезвычайную поддержку Конгресса на основе двухпартийности".

"Я думаю, что тогда Украина объединяла Соединенные штаты. Украинская борьба объединяла и республиканцев, и демократов в их твердой поддержке свободы, демократии и верховенства права как основных ценностей демократического общества. И я совсем не исключаю, что это точно в интересах России – запустить такой сценарий, что "Украина против Трампа", или "Украина против Байдена", или "Украина против Обамы". Поверьте, Украина – за Украину. И Украина – за Соединенные штаты. И вот это – не в интересах России", – убежден пятый президент.

Порошенко также подчеркнул, что никогда не чувствовал давления или попытки влиять со стороны американских партнеров.

"Моя абсолютно четкий ответ – Нет! Никогда! Я могу сказать, что ни президент Обама или вице-президент Байден, ни президент Трамп или вице-президент Пенс никогда не производили никакого давления на меня", – отметил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко заявил, что политическое давление на него имеет целью разрушить усилия, направленные на защиту суверенитета и территориальной целостности Украины.