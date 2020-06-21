Порошенко в интервью CNN: политическое преследование имеет целью разрушение независимости Украины

Политика 20:30, 21.06.2020 Обновлено: 20:30, 21.06.2020

Международные партнеры призывают власти Украины прекратить политические преследования против пятого президента, поскольку эти дела имеют целью разрушить усилия пяти лет президентства Петра Порошенко, направленные на защиту суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Об этом сам Порошенко заявил в эксклюзивном интервью политическому обозревателю из США Фариду Закарии на телеканале CNN.

"Эти расследования касаются моих действий как президента по защите суверенитета Украины, территориальной целостности и независимости. И я хочу поблагодарить наших партнеров, включая Соединенные штаты, Великобританию, Германию, Канаду и многие другие страны, которые прислали жесткое предупреждение украинской власти остановить эти политически мотивированные преследования. Потому что это все – борьба против всех пяти лет моего президентства, против демократии, против верховенства права. Это попытка использовать государственную машину против политического оппонента", – подчеркнул Порошенко.

Закария во время интервью также выразил сочуствие Петру Порошенко в связи со смертью отца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украинский конгрессный комитет Америки (UCCA) вислобив глубокую обеспокоенность признаками выборочного правосудия в Украине, отметив что действующая украинская власть не скрывает желания арестовать Порошенко перед политическим судебным процессом.

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