Порошенко в интервью CNN: политическое преследование имеет целью разрушение независимости Украины
Петр Порошенко на митинге
Международные партнеры призывают власти Украины прекратить политические преследования против пятого президента, поскольку эти дела имеют целью разрушить усилия пяти лет президентства Петра Порошенко, направленные на защиту суверенитета и территориальной целостности нашего государства.
Об этом сам Порошенко заявил в эксклюзивном интервью политическому обозревателю из США Фариду Закарии на телеканале CNN.
"Эти расследования касаются моих действий как президента по защите суверенитета Украины, территориальной целостности и независимости. И я хочу поблагодарить наших партнеров, включая Соединенные штаты, Великобританию, Германию, Канаду и многие другие страны, которые прислали жесткое предупреждение украинской власти остановить эти политически мотивированные преследования. Потому что это все – борьба против всех пяти лет моего президентства, против демократии, против верховенства права. Это попытка использовать государственную машину против политического оппонента", – подчеркнул Порошенко.
Закария во время интервью также выразил сочуствие Петру Порошенко в связи со смертью отца.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украинский конгрессный комитет Америки (UCCA) вислобив глубокую обеспокоенность признаками выборочного правосудия в Украине, отметив что действующая украинская власть не скрывает желания арестовать Порошенко перед политическим судебным процессом.