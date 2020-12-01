Порошенко в годовщину референдума о независимости напомнил об агрессии России

Пятый президент Петр Порошенко в годовщину общенационального референдума о независимости Украины напомнил о том, что в стране до сих пор продолжается российская агрессия.

На своей странице в Facebook лидер "Европейской солидарности" отметил, что прошло 29 лет, но перед Украиной все еще стоят серьезные вызовы.

"Сейчас, 29 лет спустя перед нами снова стоят серьезные вызовы: продолжается российская агрессия, в мире бушует пандемия, а нынешняя власть проявляет полную беспомощность перед этими угрозами. Но главным гарантом нашей независимости были и остаемся именно мы с вами – украинский народ. И я уверен, мы, как и тогда, выстоим и отстоим наш выбор – свою свободу и независимость", – написал он.

Порошенко опубликовал фото митинга в Киеве 30 ноября 1991 года, который состоялся в канун референдума за независимость Украины. На фотографии, в частности, флаги – Украины и тогдашнего Европейского экономического сообщества.

Митинг в Киеве 30 ноября 1991 Петр Порошенко / Facebook

"Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?" – этот вопрос стал определяющим этапом на пути борьбы многих поколений украинцев за право строить свободную Украину. Тогда, в 1991, 90,32% участников референдума проголосовали "За", не оставив никаких сомнений в стремлении украинцев жить в независимом государстве", – напомнил пятый президент.