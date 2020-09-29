Порошенко в годовщину Бабьего Яра: это часть украинской судьбы

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко напомнил о 79 годовщине трагедии в Бабьем Яру, когда было расстреляно более 100 тысяч человек.

Так, политик отметил, что Бабий Яр – общая трагедия еврейского и украинского народов и "незаживающая рана, которая уже 79 лет отзывается болью в каждом неравнодушному сердце", говорится в пресс-службе партии.

"Уверен, наше единство не даст темным тоталитарным временам вернуться. В этом контексте создание Мемориального музея памяти жертв Бабьего Яра и комплексная мемориализация Бабьего Яра имеет большое значение для всего человечества", – отметил Порошенко.

Он также добавил, что дети должны помнить, что судьбы тех, кто лежит в Бабьем Яру, являются частью украинской судьбы и украинской истории.

"Поэтому я вместе с многочисленными активистами призываю власть продолжить разработку государственной Концепции мемориализации Бабьего Яра, которая была создана украинскими историками, представлена общественности в феврале 2019 и рецензированная международными экспертами. Только тщательно сохраненная историческая правда не даст спекулировать на памяти прошлого и мотивировать современных и будущих политиков к мудрым цивилизованным решениям, – отметил политик.

"И хотя сейчас наша земля уже 6 лет страдает от посягательств агрессора, уверен, мы продолжим строить Украину на принципах гуманизма, толерантности, достоинства и свободы и помнить об опасности, которую несут авторитаризм, дискриминация и нетерпимость", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ровно 79 лет назад, 29 сентября, началась одна из самых страшных страниц Второй мировой войны – расстрелы в Бабьем Яру по инициативе нацистских оккупантов.