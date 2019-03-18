Порошенко уволил заместителя командующего Нацгвардии: что известно

Президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя командующего Национальной гвардии Валерия Бондаря.

Соответствующий указ, подписанный Порошенко 18 марта, размещен на сайте Администрации президента.

"Уволить Бондаря Валерия Ивановича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины", — сказано в документе.

Известно, что 49-летний генерал-майор Бондарь отвечал за вопросы общественной безопасности. Он был назначен на должность 7 июня 2017 года. До этого он был начальником штаба Главного управления НГУ.

Валерий Бондарь

Как писал OBOZREVATEL, недавно Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Егора Божка.

Вскоре выяснилось, что экс-глава СВР получил новую должность — его назначили заместителем министра иностранных дел. Соответствующее распоряжение появилось на сайте Кабмина.

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