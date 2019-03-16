Порошенко уволил скандального главу Полтавской ОГА: в чем дело

Президент Петр Порошенко уволил председателя Полтавской областной государственной администрации Валерия Головко.

Об этом говорится в сообщении главы государства в Twitter. По его словам, к Головко возникли серьезные претензии в НАБУ, и для объективного расследования будет лучше, если он не будет занимать высокой государственной должности.

"Последнее слово, конечно, за судом, но мы должны создавать условия, чтобы расследование вызвало общественное доверие. Правительство сделало соответствующее представление, и я сегодня (16 марта. - Ред.) в Полтаве подписал указ об увольнении господина Головко", - отметил Порошенко.

По словам главы государства, пока исполнять обязанности председателя ОГА будет Роман Толстый.

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