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Порошенко уволил губернатора Одесщины: Степанов отказался уходить

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На сайте президента Украины появился указ об увольнении главы Одесской ОГА Максима Степанова. Однако чиновник отказался оставлять занимаемую должность, обосновав свою позицию.

Об этом написал на своей странице в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

"Шоу продолжается. На сайте администрации Порошенко появился указ об отстранении председателя Одесской ОГА. Степанов на пресс-конференции заявил, что Порошенко заставлял его написать заявление об увольнении по собственному желанию, он отказался, указ об отстранении не признает и считает незаконным, так как только Кабмин может увольнять руководителей ОГА", — объяснил он.

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Максим Степанов

Максим Степанов

Facebook Владимира Компанийца

Указ президента Украины

Указ президента Украины

Facebook Владимира Компанийца

Указ президента Украины

Указ президента Украины

Facebook Владимира Компанийца

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля Администрация президента Украины опровергла распространенную СМИ информацию об увольнении Алексея Филатова с должности заместителя главы АП.

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Персоны
Максим СтепановПетр ПорошенкоВладимир Компаниец
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