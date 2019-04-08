Порошенко уволил губернатора Одесщины: Степанов отказался уходить

На сайте президента Украины появился указ об увольнении главы Одесской ОГА Максима Степанова. Однако чиновник отказался оставлять занимаемую должность, обосновав свою позицию.
Об этом написал на своей странице в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.
"Шоу продолжается. На сайте администрации Порошенко появился указ об отстранении председателя Одесской ОГА. Степанов на пресс-конференции заявил, что Порошенко заставлял его написать заявление об увольнении по собственному желанию, он отказался, указ об отстранении не признает и считает незаконным, так как только Кабмин может увольнять руководителей ОГА", — объяснил он.
Максим Степанов
Facebook Владимира Компанийца
Указ президента Украины
Facebook Владимира Компанийца
Указ президента Украины
Facebook Владимира Компанийца
Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля Администрация президента Украины опровергла распространенную СМИ информацию об увольнении Алексея Филатова с должности заместителя главы АП.
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