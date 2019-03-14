Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины: что известно

Президент Украины Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Егора Божка.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте президента Украины. Указ датирован 13 марта.

Егор Божок был назначен на свой пост с сентября 2017 года. До этого он два года исполнял обязанности главы Миссии Украины при НАТО.

Во время назначения Божка на должность Порошенко заявлял, что знаком с ним давно, и дал ему положительные характеристики.

Егор Божок Пресс-служба президента Украины

"Я знаю Егора Божка давно – как патриота, решительного, профессионального человека, который имеет огромный опыт зарубежной работы", ‒ заявлял президент Украины во время назначения Божко.

Как писал OBOZREVATEL, в марте президент Украины Петр Порошенко уволил обвиненного в коррупционной схеме Олега Гладковского с поста заместителя секретаря СНБО.

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