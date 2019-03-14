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Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины: что известно

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Президент Украины Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Егора Божка.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте президента Украины. Указ датирован 13 марта.

Егор Божок был назначен на свой пост с сентября 2017 года. До этого он два года исполнял обязанности главы Миссии Украины при НАТО.

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Во время назначения Божка на должность Порошенко заявлял, что знаком с ним давно, и дал ему положительные характеристики.

Егор Божок

Егор Божок

Пресс-служба президента Украины

"Я знаю Егора Божка давно – как патриота, решительного, профессионального человека, который имеет огромный опыт зарубежной работы", ‒ заявлял президент Украины во время назначения Божко.

Как писал OBOZREVATEL, в марте президент Украины Петр Порошенко уволил обвиненного в коррупционной схеме Олега Гладковского с поста заместителя секретаря СНБО.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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