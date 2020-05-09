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9 мая • обновлено в 11:37
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Порошенко: Украина стала ареной кровавого столкновения нацизма и сталинизма

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Для подавляющего большинства украинцев победа над нацизмом – знаменательное событие и большой праздник уже 75 лет подряд. Но только в последние десятилетия, – особенно последних пяти лет – мы постепенно освобождаемся от стереотипов советской пропаганды, смотрим на историю Второй мировой войны не через российские кривые зеркала, а собственным беспристрастным взглядом. Об этом заявил пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время Международной конференции "Мир и война" в прямом эфире телеканалов "Эспрессо", "5 канал" и "Прямой".

Петр Порошенко

Петр Порошенко

"Все тайное становится явным. Украина оказалась ареной кровавого столкновения двух тоталитарных режимов – национал-социалистического и коммунистического. Войну против Украины и украинцев сталинский СССР проводил еще в тридцатых годах, когда миллионы наших соотечественников погибли во время Голодомора, когда біла уничтожена интеллигенция: когда сотни тысяч человек убиты или сосланы в Сибирь", – напомнил Порошенко.

Петр Порошенко убежден, что память об этих преступлениях должна стать частью памяти Европы и всего человечества, ибо только тогда станет возможным понимание причин союза Гитлера и Сталина.

"На самом деле, нацизм и сталинизм – подобные. Недаром Гитлер признавался, что учился у большевиков. Ответственность за развязывание войны лежит не только на гитлеровской Германии, но и на сталинской России. На первом этапе войны Советский Союз был союзником нацистов и вместе с ними разделил Европу на сферы влияния. А после освобождения от нацистов и вплоть до поражения СССР в холодной войне регион остался под советской оккупацией ", – напомнил Порошенко.

Он отметил, что понадобилось десятки лет и не одно восстание, и не одна революция, чтобы освободиться от "освободителей". "Речь идет и о Будапеште-56, и Праге 68, и о польской "Солидарности" 1980-81 годов и о бархатных революциях конца восьмидесятых, и Грузию-2008, и Украину теперь", – отметил пятый Президент Украины.

"Украинцы воевали против гитлеризма не только в рядах Красной армии, но и в УПА, и в армиях государств антигитлеровской коалиции, и в движениях сопротивления европейских стран. И мы по праву гордимся своей ролью в борьбе против нацизма. И уважаем вклад других народов", – подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко рассказал почему глава РФ Владимир Путин не поздравил президентов Украины и Грузии с Днем победы и из-за чего не позвал Зеленского на парад в Москву.

В эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" Порошенко заявил, что если бы Путин пригласил к себе Зеленского, то это было бы попросту издевательством. Он напомнил, что из-за агрессии главы РФ погибли тысячи украинцев. То же самое касается и поздравлений в сторону Грузии.

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Тема
Вторая мировая война
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Виктор Виктор
Виктор Виктор
Порох опять насвинячился в праздник. Позорище!!!
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Эта песня хороша, начинай сначала! Украинцы при создании СССР не в сторонке скромно стояли, а принимали непосредственное участие! И очень глупо выглядят попытки космонавтику, Днепрогэс, Антонов, Южмаш и прочие достижения оставить себе, а от всего остального откреститься
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Северг Олег
Северг Олег
Воевали против нацизма в рядах УПА убивая женщин и стариков в польских деревнях на Волыни. Иных побед и битв этой УПА кроме как над польскими малышами которых они на куски разрубали и пилами пилили мир не знает. Хотя о чём это я ? У украинцев есть ещё и славная страничка в истории - когда они в Белоруссии стариков женщин и детей в хату согнали в Хатыни и сожгли. Они этой традиции и по сей день верны... Хотя это не украинцы конечно же. Это малополяки.
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