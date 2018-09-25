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Порошенко уехал с визитом в США: чего ожидать

1.8тЧитать материал на украинском

Президент Украины Петр Порошенко прибыл с визитом в США, где примет участие в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Глава государства выступит с речью в ходе общих прений 73-й ГА ООН, примет участие в Саммите миротворчества ООН, проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира, сообщает его пресс-служба.

"Отдельное внимание во время визита будет уделено углублению украинского-американских отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах. С этой целью глава государство проведет встречу с представителями деловых и деловых кругов США", - сказано в сообщении.

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Порошенко уехал с визитом в США: чего ожидать

В рамках программы пребывания в Нью-Йорке президент Украины также встретится с лидерами украинской общины США.

Отметим, что Порошенко выступит на Генассамблее ООН уже в четвертый раз. В прошлом году в Нью-Йорке глава государства впервые заговорил о необходимости ввода миротворческой миссии ООН на Донбасс. Эту тему президент поднимет и на этот раз, прогнозируют журналисты.

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Также традиционно на полях Генассамблеи ООН мировые лидеры проводят различного формата встречи друг с другом. По словам посла Украины в США Валерия Чалого, полноценная встреча Порошенко с американским коллегой Дональдом Трампом не планируется, но возможна краткая беседа для "сверки часов".

Как сообщал OBOZREVATEL, ожидается, что украинской делегации на Генассамблее ООН удастся провести ряд важных встреч, которые помогут утихомирить Россию на Азове и в ОРДЛО.

Персоны
Петр ПорошенкоДональд ТрампВалерий Чалый
Место
Украина
Объект
ООН
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Очередное выступление перед пустым залом? И стоило ехать?? Ну да ладно, что уж так по-злому, будем посмотреть, глядишь и правда привезёт нечто, что можно будет для укропублики перемогой объявить.
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Шур Григорий
Шур Григорий
Порошенко уехал с визитом в США: чего ожидать? Фотографий, чего еще ...
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Вишневский Дмитрий
Вишневский Дмитрий
"краткая беседа для сверки часов"? 😂 - "дональд фредович, я извиняюсь - на ваших сколько?"
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