"Мир – превыше всего!" Порошенко трогательно обратился к украинцам на Донбассе

Пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко услышали на временно оккупированных территориях Донбасса в эфире волонтерского радио "Тризуб ФМ".

Видео трогательного обращения к украинцам он поделился на личной странице в Facebook. Кроме того, он выразил слова благодарности и поддержки украинским воинам, которые защищают независимость Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Петр Порошенко

"Уважаемые друзья, дорогие военнослужащие ВСУ, которые сейчас находятся в зоне ООС, дорогие добровольцы, дорогие волонтеры, уважаемые жители украинского Донбасса, уважаемые жители оккупированных территорий, которые нашли в себе волю, силы и смелость слушать украинское радио! Я имею огромную гордость и огромное удовольствие быть в Карловке, откуда ведет свое вещание радиостанция "Тризуб". Она очень зубастая в эфире и несет украинскую мысль, песню, музыку, слово для тех, кто любит Украину, и для тех, кто еще сомневается, но готов принять решение в пользу Украины", – сказал политик.

"Это радиостанция, откуда вы можете услышать правду. Которая подтверждает, что Украина – за мир. Мир для Украины – превыше всего! Мир, а не капитуляция, мир, а не сдача интересов Украины, мир и защита каждого украинца, независимо от того, на какой территории он бы не был – на территории свободной Украины или на оккупированных территориях. Мы гордимся, что мы украинцы!" – добавил Порошенко.

Кроме того, лидер "Европейской солидарности" подарил волонтерам волны новый радиопередатчик, рассказал забавный анекдот о борьбе украинских патриотов с российскими оккупантами и обратился непосредственно к ним.

"Мы все вас очень любим, и слава Украине! Всем, кто на Донбассе защищает Украину, я искренне желаю, чтобы мы продвинулись к границе украино-российской и восстановили украинский суверенитет, власть, флаг, язык и государство на всей оккупированной территории", – подытожил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко встретился с воспитанниками Военного лицея в Кременной. Политик напомнил, что именно на плацу лицея в Кременной впервые прозвучало новое воинское приветствие "Слава Украине! – Героям слава!".

Кроме того, он вместе с коллегами по фракции пообщался с вынужденными переселенцами Луганщины.

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