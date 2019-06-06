Порошенко требует от президента объяснений относительно мира на условиях капитуляции

Петр Порошенко потребовал от президента Украины Владимира Зеленского ответы относительно мира на Донбассе на условиях капитуляции.

Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" призвал политиков не допустить реванша и сползания назад к российской империи. "Призываю все политические силы четко выразить свою позицию и относительно попытки реализации российского сценария урегулирования ситуации на Донбассе, и относительно европейской интеграции", – заявил он на брифинге и опубликовал видео в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Петр Порошенко Unian.ua

Он отметил, что представитель трехсторонней контактной группы – представитель президента и должен действовать исключительно в пределах директив президента. "И поэтому мы требуем ответа – является ли это видением президента капитуляции Украины?" – сказал Порошенко.

"Красные линии – это "нет" капитуляции, это "нет" расстрелу солдат, "нет" легитимизации оккупации. Если мы не будем защищать сами себя, то мы не можем требовать от других стран такой же адекватной защиты", – отметил лидер "Европейской солидарности".

Порошенко подчеркнул, "если мы требуем, что продукция предприятий оккупированных территорий не должна иметь доступ на рынки США и Европейского союза, а сами из этих украденных предприятий будем покупать продукцию, то это приведет к отмене санкций".

Он отметил, что в Украине должны осознать последствия подобных заявлений и шагов. "Мир на условиях капитуляции – это не мир, это и есть капитуляция!" – подытожил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед поездкой Зеленского в Брюссель Порошенко призвал действующего президента сохранить наработки в отношениях с ЕС, которые стали результатом работы команды предыдущего президента. А главное – подтвердить четкий план по вступлению Украины в НАТО и Евросоюз.

Позднее Порошенко раскритиковал Зеленского из-за заявления в Трехсторонней контактной группе по Донбассу о готовности Украины в одностороннем порядке отменить экономические ограничения по ОРДЛО.

Кроме того, лидер "Европейской солидарности" потребовал конкретных шагов от президента относительно ответа на российскую агрессию на Донбассе. Порошенко заявил, что важно не только вернуть Украину на временно оккупированные территории Донбасса, но и добиться вывода российских войск, наемников и оружия с украинской территории.

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