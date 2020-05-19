Обещания, которые власть щедро раздает медикам с первых дней эпидемии коронавируса, не выполняются. Поэтому врачи из-за тотальной незащищенности стали наиболее уязвимой категорией в Украине: сейчас болеет каждый пятый медик. Об этом с трибуны Верховной Рады заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко.

Он призвал парламент проголосовать за изменения в закон о страховании медработников в случае заболевания коронавирусом и обеспечить выплаты всем медикам, которые заболели COVID-19.

"Скажите, пожалуйста, как могло так случиться, что врачей на переднем крае борьбы с коронавирусом чиновники не ценят, не уважают и не защищают Как могло случиться, что из того, что наобещано медикам в видеороликах, не выполнено почти ничего. Только сейчас, и то по непроверенной информации, лишь 14 регионов выплатили 300% надбавку, которую мы с вами приняли в этом зале. И то только за март – а сейчас третья декада мая", – отметил Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" напомнил, что предложения фракции по страхованию медиков были искажены альтернативным законопроектом от монобольшинства.

"Обвели вокруг пальца врача, который к клятве Гиппократа относится гораздо ответственнее, чем некоторые к присяге народного депутата. Чтобы получить страховку, вы предлагаете врачу умереть. Из закона убрана ключевая норма выплаты в случае заражения во время противодействия коронавирусу. Еще одно ваше издевательское требование – инвалидность. Но до сих пор никто не стал инвалидом во всем мире от коронавируса. Вы страхуете от того, чего в принципе быть не может. И вам безразлично, что каждый пятый инфицированный сейчас в Украине – это врач", – заметил Петр Порошенко.

Политик не верит, что действующий президент Владимир Зеленский ветирует закон с искаженными нормами.

"Может произойти чудо: вдруг президент наложит вето на соответствующий законопроект, и вернет его с предложением быть честными с врачами. Но, к сожалению, я не верю в чудеса", – отметил Порошенко.

Он призвал зарегистрировать соответствующий законопроект "Европейской Солидарности", который также поддержали фракции "Голос" и "Батьківщина".

"Этот законопроект об обязательном страховании медиков в случае заболевания коронавирусом. Если власть не защитила врачей, власть тем более должна платить за последствия собственного равнодушия, небрежности и некомпетентности", – убежден Порошенко.

Защита медиков и обеспечение для них нормальных условий для спасения жизней украинцев, по мнению политика, является задачей всех политических сил в парламенте. И прежде всего - провластного большинства и назначенной Зеленским исполнительной власти.

"Подчеркиваю, что мы как оппозиция не остаемся в стороне. В пустозвонстве чиновников находим и поддерживаем любые рациональные зерна. Наша команда поставила в больницы 115 тыс защитных костюмов. Закупили и на этой неделе передадим десятки тысяч высокоэффективных тестов от швейцарской компании Ля Рош. Но как оппозиция мы не можем делать все за власть, у которой – абсолютное большинство и абсолютная ответственность за защиту Украины", – отметил лидер "Европейской Солидарности".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Европейская Солидарность" выступила с предложением ввести страхование от коронавируса для медицинских работников. Соответствующий законопроект предусматривал разовые денежные выплаты в случае заболевания медика на COVID-19 и на случай его смерти от этой болезни. Однако в сессионном зале парламентарии проголосовали за альтернативный законопроект от "Слуги народа", в котором на выплаты могут рассчитывать только те медики, которые вследствие коронавирусной болезни получили инвалидность. При этом сейчас в мире не зарегистрировано ни одного случая инвалидности после COVID-19.

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