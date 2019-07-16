Порошенко: только от нас зависит, будет ли Украина игроком на мировой шахматной доске, или пешкой, которая ничего не решает

Решение ПАСЕ вернуть парламентскую делегацию России без каких-либо условий – это первый мощный удар по Украине на международной арене, и очень важно не потерять субъектность государства во внешней политике.

Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил в ходе телемарафона "Стоп Реванш", сообщает пресс-служба политсилы.

"Я хочу отметить весь состав нашей делегации в ПАСЕ, которая билась как девятая рота, несмотря на то, что осталась без поддержки высшего политического руководства государства. Их результат был невероятным. Это представители нашей политической команды Владимир Арьев, Ирина Геращенко, Алексей Гончаренко, Мария Ионова. Значительная часть делегаций других стран в знак солидарности с Украиной покинула заседание ПАСЕ. Почему это так важно? Потому что с России просто сняли санкции и продемонстрировали, что такое поведение России – аннексия Крыма, оккупация Донбасса, убийства украинцев, – приемлемо", – предостерег Порошенко.

Он напомнил, что на протяжении его президентской каденции его команда удерживала международный фронт солидарности с Украиной, и санкции со страны-агрессора не снимались.

"Украина идет с повестки дня приоритетных вопросов мира – нам этого нельзя допустить. Именно поэтому мы ввели принцип "Ничего об Украине без Украины". Ведь именно украинцы должны решать свою судьбу. Как нам обеспечить мир – только на условиях вывода оккупационных войск, разоружения незаконных формирований, освобождения от оккупации Крыма, передачи под контроль неконтролируемого участка российско-украинской границы", – подчеркнул Порошенко.

Петр Порошенко Пресс-служба "ЕС"

Он напомнил, что каждый раз перед встречей с Путиным мировые лидеры проводили консультации с президентом Украины. В частности, после акта российской агрессии в Керченском проливе Порошенко в течение 18 часов пообщался почти со всеми мировыми лидерами и генсеком ООН, и на саммите в Буэнос-Айресе лидеры "Большой семерки" отменили все встречи с президентом России. Зато уже в этом году в Осаке Путин провел ряд переговоров, содержание которых Украине до сих пор не известно.

"О чем там говорили? Как об Украине говорили, какие были планы. Что нас ждет, держим ли мы эту коалицию? Украинцы узнали из пресс-конференции Путина. Это – потеря субъектности. Украина постепенно превращается из игрока на мировой шахматной доске – в пешку, от которой ничего не зависит", – предостерег Порошенко.

Он отметил, что именно мощная парламентская фракция "Европейской солидарности" будет держать международный фронт в поддержку Украины и укреплять субъектность нашего государства на мировой арене. "Именно Верховная Рада утверждает основы внешней и внутренней политики законом. И наша команда в том числе и опытных дипломатов, военных, государственных деятелей вернет Украину к тем государствам, от которых зависит собственное будущее", – отметил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время общения с журналистами в Зарваницком духовном центре в Тернопольской Порошенко сказал, что Украина сейчас проходит очень непростые испытания и нуждается в молитве и объединении всего народа.

Напомним, график Порошенко предполагает 17 июля его визит в Страсбург (Франция), поскольку именно в эти дни Европейский парламент выбирать руководство Европейского союза.

Во время встреч с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами пятый президент намерен обсудить вопрос о продлении санкционной политики Евросоюза в отношении России, а также вопрос о необходимости формирования расширенной специальной наблюдательной комиссии ЕП, которая будет заниматься мониторингом нарушения прав крымских татар в оккупированном Крыму.

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